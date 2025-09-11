Інтерфакс-Україна
Економіка
19:32 11.09.2025

NovaPay зареєстрував третій випуск облігацій для інституційних інвесторів на 100 млн грн

2 хв читати
NovaPay зареєстрував третій випуск облігацій для інституційних інвесторів на 100 млн грн

Міжнародний фінансовий сервіс "НоваПей" (ТМ NovaPay) зареєстрував випуск облігацій серії "К" загальним номіналом 100 млн грн терміном обігу до 6 серпня 2028 року, який став третім випуском для інституційних інвесторів, повідомляється в пресрелізі компанії в четвер.

Згідно з ним, емітентом знову виступає дочірня компанія "НоваПей" – ТОВ "НоваПей Кредит", виплата відсотків здійснюватиметься щоквартально, номінальна ставка – 18% річних.

Компанія нагадала, що вже розпродав облігації серій "С" та "І" серед інституційних інвесторів на суму 190 млн грн.

До цього протягом 2023–2024 років NovaPay здійснив дев’ять випусків 0облігацій, а в 2025 році випустив 10-ту серію та вже оголосив про випуск 12-ї – серії "L" також загальним номіналом 100 млн грн. Але цінні папери всіх серій, окрім трьох, використовуються для програми РЕПО-операцій як альтернатива банківським депозитам, вони доступні для купівлі в мобільному застосунку NovaPay.

NovaPay заснований 2001 року як міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи Nova ("Нова пошта") й забезпечує фінансові послуги онлайн і офлайн у відділеннях "Нової пошти". За даними на сайті, у компанії працюють близько 13 тис. працівників у більш ніж 3,6 тис. відділеннях "Нової пошти" в усій Україні. За даними Національного банку України, компанія займає близько 35% загального обсягу внутрішньодержавних грошових переказів.

NovaPay першим в Україні серед небанківських фінансових установ отримав 2023 року розширену ліцензію НБУ, що дала змогу відкривати рахунки й випускати картки, а також першим серед небанків наприкінці минулого року запустив власний фінансовий застосунок із широким спектром фінансових послуг.

Згідно із проспектом емісії "НоваПей Кредит" планує в цьому році збільшити процентний дохід до 802,1 млн грн, наступного – до 1 млрд 515,1 млн грн та отримати відповідно 518,9 млн грн та 1 млрд 30,6 млн грн чистого прибутку.

В минулому році чистий прибуток компанії зріс до 89,2 млн грн з 40,3 млн грн роком раніше за зростання виручки до 285,6 млн грн з 95,6 млн грн.

Теги: #облігаціі #novapay

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:09 29.07.2025
Облігації NovaPay з квітня цього року купили близько 1,1 тис. українців на 0,4 млрд грн

Облігації NovaPay з квітня цього року купили близько 1,1 тис. українців на 0,4 млрд грн

20:28 28.07.2025
NovaPay випустить вже 12-ту серію облігацій на суму 100 млн грн

NovaPay випустить вже 12-ту серію облігацій на суму 100 млн грн

09:39 09.07.2025
Кількість користувачів мобільного застосунку NovaPay сягнула 750 тис.

Кількість користувачів мобільного застосунку NovaPay сягнула 750 тис.

19:45 19.03.2024
NovaPay за перший місяць продав облігацій на 200 млн грн

NovaPay за перший місяць продав облігацій на 200 млн грн

09:55 23.07.2015
Українські папери дорожчають, незважаючи на загрозу дефолту

Українські папери дорожчають, незважаючи на загрозу дефолту

ВАЖЛИВЕ

Інфляція сповільнюється третій місяць поспіль та в серпні становила 13,2%, що швидше за прогноз, - НБУ

Нацбанк України очікувано учетверте зберіг облікову ставку 15,5%

Глава НБУ анонсував після місії МВФ інтенсивні техконсультації сторін щодо дизайну та параметрів нової програми

Україна оголосила конкурси на угоди з розподілу продукції на Межигірську та Свічанську вуглеводневі ділянки

Уряд призначив трьох членів НКРЕКП

ОСТАННЄ

Укрзалізниця" запровадить строкові контракти на продаж брухту

Україна звернеться до Республіки Корея за кредитом на закупівлю 20 електропоїздів Hyundai

Україна до ОЗП має підготувати майже 18 ГВт доступної потужності – глава Міненерго

ЄБРР надасть гарантію Укрексімбанку нових кредитів на EUR100 млн

Графік обговорень нової програми МВФ для України буде розроблений у найближчі тижні – Фонд

Передачу Нацбанку 25% держчастки Нацдепозитарію треба зробити якнайшвидше – голова НБУ

Дезінфляційний процес у єврозоні завершився - Лагард

НБУ бачить потенціал внутрішнього боргового ринку за необхідності покриття додаткових бюджетних потреб

Мінфін України очікує на продовження тісного діалогу з МВФ у найближчі тижні щодо нової програми

Інфляція сповільнюється третій місяць поспіль та в серпні становила 13,2%, що швидше за прогноз, - НБУ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА