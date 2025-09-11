NovaPay зареєстрував третій випуск облігацій для інституційних інвесторів на 100 млн грн

Міжнародний фінансовий сервіс "НоваПей" (ТМ NovaPay) зареєстрував випуск облігацій серії "К" загальним номіналом 100 млн грн терміном обігу до 6 серпня 2028 року, який став третім випуском для інституційних інвесторів, повідомляється в пресрелізі компанії в четвер.

Згідно з ним, емітентом знову виступає дочірня компанія "НоваПей" – ТОВ "НоваПей Кредит", виплата відсотків здійснюватиметься щоквартально, номінальна ставка – 18% річних.

Компанія нагадала, що вже розпродав облігації серій "С" та "І" серед інституційних інвесторів на суму 190 млн грн.

До цього протягом 2023–2024 років NovaPay здійснив дев’ять випусків 0облігацій, а в 2025 році випустив 10-ту серію та вже оголосив про випуск 12-ї – серії "L" також загальним номіналом 100 млн грн. Але цінні папери всіх серій, окрім трьох, використовуються для програми РЕПО-операцій як альтернатива банківським депозитам, вони доступні для купівлі в мобільному застосунку NovaPay.

NovaPay заснований 2001 року як міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи Nova ("Нова пошта") й забезпечує фінансові послуги онлайн і офлайн у відділеннях "Нової пошти". За даними на сайті, у компанії працюють близько 13 тис. працівників у більш ніж 3,6 тис. відділеннях "Нової пошти" в усій Україні. За даними Національного банку України, компанія займає близько 35% загального обсягу внутрішньодержавних грошових переказів.

NovaPay першим в Україні серед небанківських фінансових установ отримав 2023 року розширену ліцензію НБУ, що дала змогу відкривати рахунки й випускати картки, а також першим серед небанків наприкінці минулого року запустив власний фінансовий застосунок із широким спектром фінансових послуг.

Згідно із проспектом емісії "НоваПей Кредит" планує в цьому році збільшити процентний дохід до 802,1 млн грн, наступного – до 1 млрд 515,1 млн грн та отримати відповідно 518,9 млн грн та 1 млрд 30,6 млн грн чистого прибутку.

В минулому році чистий прибуток компанії зріс до 89,2 млн грн з 40,3 млн грн роком раніше за зростання виручки до 285,6 млн грн з 95,6 млн грн.