Україна в рамках аварійної допомоги Польщі прийняла у свою енергосистему 1000 МВт-год надлишкової е/е - Міненерго

Україна в п'ятницю надавала аварійну допомогу Польщі, прийнявши за її запитом у свою енергосистему надлишки електроенергії, повідомило Міністерство енергетики.

За його інформацією в телеграм-каналі в суботу, допомога Польщі надавалася з 14:30 до 17:00 сумарною величиною 1000 МВт-год.

Щодо ситуації в українській енергосистемі, то вона збалансована, дефіцит електроенергії не передбачається, незважаючи на виведення в аварійний короткостроковий ремонт блоку ТЕС.

На поточну добу прогнозується імпорт електроенергії в обсязі 4241 МВт-год, що майже на 37% менше за показник п'ятниці. Експорт також знизився майже на 40% - до 2630 МВт-год.

Водночас є численні відключення споживачів через бойові дії, зокрема обстріли російських агресорів упродовж останньої доби. Зокрема, у Чернігівській області було відключено лінії 10 кВ, знеструмлено одразу понад 2 тис. споживачів. Загалом в області кількість знеструмлених через бойові дії населених пунктів зросла до 32.

Крім того, без світла 42 тис. споживачів у 76 населених пунктах Донецької області, 7,4 тис. споживачів у 79 населених пунктах Сумської області, 17,5 тис. споживачів у 63 населених пунктах Харківської, 3,7 тис. споживачів у 50 населених пунктах Запорізької, 25,8 тис. споживачів у 45 населених пунктах Херсонської області. У Херсоні відключено близько 3 тис. споживачів.

Водночас енергетики за добу заживили 7 тис. споживачів в Україні, зокрема шахту в Донецькій області - працівників, які перебували під землею на момент знеструмлення в п'ятницю, виведено на поверхню.

Також енергетики заживили 535 споживачів в Одесі, які залишалися без світла після ракетної атаки в п'ятницю.

За даними Міненерго, через бойові дії та з технічних причин зафіксовано порушення і в газопостачанні. Унаслідок обстрілів пошкоджено розподільний газопровід високого тиску в Харківській області - без газопостачання залишилися понад 600 споживачів і комунально-побутовий об'єкт.

У Нікополі внаслідок бойових дій у багатоповерхівці пошкоджено димові вентиляційні канали, відключено від газопостачання 10 абонентів. Від постачання газу відключено також 50 домогосподарств у Сумській області.

Через пошкодження підземного розподільчого газопроводу в Чортківському районі Тернопільської області припинено подачу газу 13 побутовим споживачам. У м. Зборів унаслідок пошкодження газопроводу припинено газопостачання для 42 житлових будинків.

У Чернігові через витік газу у квартирі багатоповерхового будинку припинено газопостачання 5 абонентам.