Обстріли РФ призвели до відключення шахти в Донецькій області - Міненерго

Через бойові дії відключилося обладнання підстанції на Донеччині, унаслідок чого знеструмили майже 8 тис. побутових споживачів і шахту, у якій перебували п'ятеро працівників, повідомило Міністерство енергетики.

Згідно з його інформацією в телеграм-каналі в п'ятницю, шахта поки що живиться за допомогою генератора.

Крім того, внаслідок ракетних обстрілів протягом дня у двох громадах Чернігівської області пошкоджено повітряні лінії 10 кВ, знеструмлено близько 1,5 тис. споживачів.

Загалом, як зазначає Міненерго, в енергосистемі дефіциту електроенергії немає і не передбачається на поточну добу.

За даними НЕК "Укренерго" в телеграм-каналі, споживання е/е продовжує сезонно знижуватися і сьогодні на 09:30 зменшилося на 1,2% порівняно з тим самим часом 14 березня.

У четвер максимум споживання був зранку і на 3% нижчий за показник 13 березня.

За інформацією компанії, всю добу в Словаччину, Угорщину, Польщу, Румунію та Молдову передбачено експорт загальним обсягом 4310 МВт-год, що на чверть менше за показник у четвер.

Протягом доби, за винятком ночі, зі Словаччини, Угорщини, Польщі, Румунії та Молдови заплановано імпорт обсягом 6652 МВт-год, що в півтора раза більше за показник четверга.