Економіка

11:02 15.03.2024

Обстріли РФ призвели до відключення шахти в Донецькій області - Міненерго

1 хв читати
Обстріли РФ призвели до відключення шахти в Донецькій області - Міненерго

Через бойові дії відключилося обладнання підстанції на Донеччині, унаслідок чого знеструмили майже 8 тис. побутових споживачів і шахту, у якій перебували п'ятеро працівників, повідомило Міністерство енергетики.

Згідно з його інформацією в телеграм-каналі в п'ятницю, шахта поки що живиться за допомогою генератора.

Крім того, внаслідок ракетних обстрілів протягом дня у двох громадах Чернігівської області пошкоджено повітряні лінії 10 кВ, знеструмлено близько 1,5 тис. споживачів.

Загалом, як зазначає Міненерго, в енергосистемі дефіциту електроенергії немає і не передбачається на поточну добу.

За даними НЕК "Укренерго" в телеграм-каналі, споживання е/е продовжує сезонно знижуватися і сьогодні на 09:30 зменшилося на 1,2% порівняно з тим самим часом 14 березня.

У четвер максимум споживання був зранку і на 3% нижчий за показник 13 березня.

За інформацією компанії, всю добу в Словаччину, Угорщину, Польщу, Румунію та Молдову передбачено експорт загальним обсягом 4310 МВт-год, що на чверть менше за показник у четвер.

Протягом доби, за винятком ночі, зі Словаччини, Угорщини, Польщі, Румунії та Молдови заплановано імпорт обсягом 6652 МВт-год, що в півтора раза більше за показник четверга.

 

 

Теги: #енергетика #міненерго

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:37 14.03.2024
Ремонт лінії 330 кВ для ЗАЕС відбувався в надзвичайно небезпечних умовах через обстріли РФ

Ремонт лінії 330 кВ для ЗАЕС відбувався в надзвичайно небезпечних умовах через обстріли РФ

19:08 14.03.2024
Енергетики підключили ЗАЕС до другої ЛЕП після тритижневого ремонту через пошкодження внаслідок обстрілів РФ

Енергетики підключили ЗАЕС до другої ЛЕП після тритижневого ремонту через пошкодження внаслідок обстрілів РФ

12:46 13.03.2024
Через обстріли РФ частково без світла і газу залишилися споживачі в 7 областях - Міненерго

Через обстріли РФ частково без світла і газу залишилися споживачі в 7 областях - Міненерго

13:56 12.03.2024
ДТЕК за тиждень повернув електропостачання понад 65 тис. абонентів у трьох областях

ДТЕК за тиждень повернув електропостачання понад 65 тис. абонентів у трьох областях

12:46 12.03.2024
В Україні без світла переважно через бойові дії 368 населених пунктів - "Укренерго" та Міненерго

В Україні без світла переважно через бойові дії 368 населених пунктів - "Укренерго" та Міненерго

12:28 10.03.2024
В енергосистемі України дефіциту е/е немає, вчора знову обмежувалося її виробництво ВДЕ - Міненерго

В енергосистемі України дефіциту е/е немає, вчора знову обмежувалося її виробництво ВДЕ - Міненерго

19:11 08.03.2024
Експорт е/е в лютому зріс у 12 разів, імпорт знизився на третину

Експорт е/е в лютому зріс у 12 разів, імпорт знизився на третину

18:32 08.03.2024
Україна вимагає від РФ невідкладного виконання резолюції Ради керівників МАГАТЕ про повернення ЗАЕС - глава Міненерго

Україна вимагає від РФ невідкладного виконання резолюції Ради керівників МАГАТЕ про повернення ЗАЕС - глава Міненерго

15:06 08.03.2024
ДТЕК у січні-лютому збільшив виробництво е/е на 6%

ДТЕК у січні-лютому збільшив виробництво е/е на 6%

17:13 06.03.2024
ВЕС повністю вийшли на вільний ринок в обхід "ГарПок" - голова УВЕА

ВЕС повністю вийшли на вільний ринок в обхід "ГарПок" - голова УВЕА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна планує за два-три тижні відновити морські поромні та контейнерні перевезення - заступник міністра

Український морський коридор став цілодобовим

НБУ несподівано знизив облікову ставку до 14,5%

НБУ очікує рішення МВФ про 4-й транш EFF за тиждень і загалом $10 млрд зовнішнього фінансування в березні-квітні

Банкіри в один голос очікують збереження облікової ставки НБУ 15% - опитування

ОСТАННЄ

Імпорт пального автотранспортом із Польщі з початку блокади кордону знизився з 70 тис. тонн на місяць до 30 тис. тонн - співзасновник "А-95"

Україна планує за два-три тижні відновити морські поромні та контейнерні перевезення - заступник міністра

Український морський коридор став цілодобовим

АМКУ надав "Укрнафті" дозволи на концентрацію активів Glusco

Близько половини українців скоротили витрати на будматеріали та товари для ремонту в 2023 р. - дослідження

Понад 60 млн куб. м газу надійшло до України в січні-лютому 2024 р. - ОГТСУ

НБУ розраховує на розширення товарів зі скороченим терміном повернення валютної виручки

НБУ несподівано знизив облікову ставку до 14,5%

НБУ очікує рішення МВФ про 4-й транш EFF за тиждень і загалом $10 млрд зовнішнього фінансування в березні-квітні

ЄБРР надає $25 млн кредит на торговельне фінансування ПриватБанку

РЕКЛАМА
Milk
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА