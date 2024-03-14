Економіка

16:22 14.03.2024

Понад 60 млн куб. м газу надійшло до України в січні-лютому 2024 р. - ОГТСУ

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Понад 60 млн куб. м газу надійшло до України в січні-лютому 2024 р. - ОГТСУ

В Україну за січень-лютий 2024 року надійшло понад 60 млн куб. м газу, переважно для зберігання в режимі short-haul.

"Іноземні замовники продовжують транспортувати природний газ до України, незважаючи на воєнні виклики. За інформацією аукціонних платформ, трейдери активно бронюють потужності сусідніх операторів ГТС на ІІ-ІІІ кв. 224 року для транспортування газу в Україну", - повідомило ТОВ "Оператор ГТС України" в телеграм-каналі в четвер.

За словами генерального директора ОГТСУ Дмитра Ліппи, ранній старт транспортування іноземного газу в Україну є позитивною оцінкою діяльності компанії.

"Позитивні висновки минулорічного стрес-тесту ГТС і ПСГ ми підтвердили стабільною та надійною роботою цієї зими. "Оператор ГТС України" довів європейським трейдерам, що є прогнозованим і надійним партнером, який чітко та оперативно виконує свої зобов'язання", - наголосив CEO.

Як повідомлялося, компанії групи "Нафтогаз" АТ "Укртрансгаз" і ОГТСУ навесні цього року проведуть чергові стрес-тести, що мають підтвердити надійність газотранспортної системи та підземних сховищ для роботи в умовах обстрілів і припинення транзиту російського газу. Результати стрес-тестів буде оприлюднено до початку сезону закачування - наприкінці квітня 2024 року.

Як зазначила група "Нафтогаз" у лютому, такі самі випробування проводили 2023 року, їхні позитивні висновки допомогли заохотити більшу кількість іноземних трейдерів та енергетичних компаній зберігати газ саме в українських ПСГ, обсяги якого 2023 року сягнули 2,5 млрд куб. м.

"Нафтогаз" у 2024 році планує збільшити цей показник до 4 млрд куб. м.

Теги: #газ

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