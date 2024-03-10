В енергосистемі України дефіциту е/е немає, вчора знову обмежувалося її виробництво ВДЕ - Міненерго

Через сприятливі погодні умови і відповідно активне виробництво електроенергії сонячними станціями за командою диспетчера НЕК "Укренерго" в суботу обмежувалася генерація ВДЕ з 9:36 до 16:33 загальною величиною 1298 МВт-год, повідомило Міністерство енергетики.

Згідно з його щоденним оновленням у телеграм-каналі, на поточну добу дефіциту електроенергії також не передбачено: у резерві 16 блоків і 3 корпуси ТЕС і ТЕЦ, які будуть задіяні в разі потреби.

Водночас імпорт е/е порівняно із суботою знизився у 2,5 раза - до 850 МВт-год, а експорт на 14% - до 5100 МВт-год.

Також Міненерго повідомило про трагічну ситуацію на одній із шахт на Донеччині - внаслідок ураження електричним струмом загинув 38-річний електрослюсар підземної дільниці. Обставини трагедії з'ясовуються.

У Харківській області внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено газорозподільні мережі, відключено від газопостачання 617 споживачів.

Як повідомлялося, раніше в неділю "Укренерго" заявила про атаки російськими БПЛА двох її підстанцій у південному та центральному регіонах, обійшлося без постраждалих і відключень е/е.