Експорт е/е в лютому зріс у 12 разів, імпорт знизився на третину

Україна в лютому 2024 року порівняно із січнем наростила обсяги експорту в 12 разів, проте зменшила на третину обсяги імпорту, повідомила DiXi Group із посиланням на портал Energy map.

Як зазначено в її повідомленні в п'ятницю, загалом Україна експортувала 63,1 тис. МВт-год (у січні 5,2 тис. МВт-год - ЕР), з яких найбільше - 32% (20 тис. МВт-год) надійшли до Молдови. Ще 30% (19,1 тис. МВт-год) надійшли до Румунії, 20% (12,6 тис. МВт-год) - до Польщі, 14% (9 тис. МВт-год) - до Словаччини, 4% (2,4 тис. МВт-год) - до Угорщини, до якої постачання електроенергії було відновлено після дворічної перерви із запровадженням спільних аукціонів із розподілу перетинів.

Зазначено, що після 11 лютого експорт майже в усі дні перевищував імпорт.

Однак за результатами місяця імпорт був більшим за експорт на 21 МВт-год, сягнувши загалом 84,1 тис. МВт-год (на третину менше, ніж у січні, коли було 122,8 тис. МВт-год).

40% (33,6 тис. МВт-год) із цього обсягу надійшли зі Словаччини, 34% (28,7 тис. МВт-год) - із Румунії, 16% (13,6 тис. МВт-год) - із Польщі, 7% (6,2 тис. МВт-год) - із Молдови, 3% (2,1 тис. МВт-год) - з Угорщини.

Експерти DiXi Group звертають увагу, що в лютому 2023 року експорт не здійснювався взагалі, а імпорт був на 41% більшим - 141,8 тис. МВт-год.

Вони також зазначають, що минулого місяця Україна п'ять разів (2, 4, 27-29 лютого) отримувала аварійну допомогу з Польщі, яка викуповувала надлишки української електроенергії - загалом 5,9 тис. МВт-год.

7 лютого Україна як аварійну допомогу прийняла надлишкові 1,2 тис. МВт-год із Польщі.