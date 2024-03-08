Економіка

16:18 08.03.2024

Україна готова до подальших кроків для деблокування кордону, відновлення експорту й транзиту української продукції - Шмигаль

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Україна готова до подальших кроків для деблокування кордону, відновлення експорту й транзиту української продукції - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що Україна готова для подальших кроків, які забезпечать деблокування кордону, відновлення експорту й транзиту української продукції.

"Окрему увагу ми приділили питанням торгівлі та аграрної сфери. Україна готова для подальших кроків, скоординованих із сусідніми країнами - членами ЄС та Єврокомісією, які забезпечать деблокування кордону, відновлення експорту і транзиту української продукції", - сказав Шмигаль на спільному брифінгу з виконавчим віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом у Києві в п'ятницю.

У цьому контексті прем'єр відзначив прогрес Координаційної платформи з питань експорту української агропродукції щодо вироблення спільних рішень.

Також він високо оцінив ініціативи Єврокомісії щодо продовження автономних заходів з лібералізації торгівлі й висловив сподівання на позитивне голосування Європарламенту з цього питання без жодних поправок.

Теги: #транзит #експорт #шмигаль

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