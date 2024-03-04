Рівень підроблення гривні у 2023 р. знизився до 2,1 фальшивки на 1 млн банкнот - НБУ

Національний банк України (НБУ) констатує низький рівень підроблень банкнот національної валюти за результатами моніторингу стану вилучення з обігу банкнот гривні: за підсумками 2023 року на 1 млн шт. справжніх гривень припадало приблизно 2,1 підроблених, тоді як у 2022 році - 2,2 банкноти.

Згідно з інформацією регулятора на його сайті в понеділок, торік найчастіше підробляли банкноти старого зразка, зокрема 93% вилучених з обігу підроблень припадало на банкноти трьох номіналів: 100, 200 і 500 грн.

Дані інфографіки НБУ свідчать про зростання частки підроблених купюр номіналом 200 гривень - із 45% у 2022 році до 61% у 2023 році (становлять 41% від загальної суми), тоді як частка вилучених фальшивок 500 грн, навпаки, знизилася з 39% до 24% (41% від загальної суми). Частка підроблених 100-гривневих банкнот залишилася на колишньому рівні - 8% (3% від загальної суми).

За результатами моніторингу у 2023 році підроблення банкнот гривні нового зразка становили 18% від загальної кількості підроблень, вилучених у банківській системі України. Як свідчать дані, на 1 млн справжніх банкнот гривні нового зразка кількість підроблених становила лише 0,4 банкноти.

"Це зумовлено посиленою системою захисту, яку мають банкноти національної валюти нового покоління, зокрема високих номіналів 100, 200, 500 та 1 000 гривень, які Національний банк увів у обіг у 2015-2020 роках. Для захисту цих банкнот, які найчастіше привертають увагу зловмисників, застосовано інноваційні оптично-змінні елементи захисту: громадянам їх легко перевірити, а зловмисникам – надзвичайно складно відтворити", - прокоментував регулятор дані моніторингу.

За його інформацією, рівень підроблення банкнот іноземної валюти торік також був низьким: банки та фінансові установи вилучили з обігу менше ніж 700 фальшивих банкнот інвалюти. Зазначається, що у 2022 році цей показник був на рівні орієнтовно 600 банкнот.

Серед вилучених банкнот переважали долари США - 97% від загальної кількості всіх підроблених банкнот інвалюти, тоді як на євро припало лише 3% від загального обсягу.

Нацбанк інформує, що найбільш підробленими іноземними банкнотами за номіналом були $100 і $50 (92% і 7% від загальної кількості вилучених підроблених доларів відповідно), а також EUR50 і EUR200 (39% і 30% вилучених фальшивих банкнот євро).