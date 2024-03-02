Економіка

11:44 02.03.2024

Україна надала аварійну допомогу Польщі обсягом понад 1500 МВт-год, дефіциту в енергосистемі немає - Міненерго

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Україна надала аварійну допомогу Польщі обсягом понад 1500 МВт-год, дефіциту в енергосистемі немає - Міненерго

Україна за запитом Польщі в п'ятницю надавала аварійну допомогу польській енергосистемі з 10:00 до 12:00 і з 13:00 до 17:00 сумарною величиною 1540 МВт-год, повідомило Міністерство енергетики.

Як зазначається в його оновленні в телеграм-каналі в суботу, дефіциту в енергосистемі немає, у резерві - 14 одиниць генерувального обладнання теплових станцій.

Крім того, на поточну добу прогнозується імпорт електроенергії в незначних обсягах - 153 МВт-год, що втричі менше, ніж учора. Однак високим залишається показник експорту в Польщу, Словаччину, Румунію, Молдову та Угорщину - до 8779 МВт-год (учора - 9 389 МВт-год).

Водночас в Одесі знеструмлено 144 споживачі в багатоквартирному будинку, що постраждав унаслідок ворожої дронової атаки в ніч на суботу.

Крім того, через бойові дії, зокрема, в Донецькій області без світла залишаються 77 населених пунктів, у Харківській - 63, у Сумській - 57, у Запорізькій - 50, у Херсонській - 45, у Чернігівській - 18.

Водночас за добу енергетики заживили, зокрема, 7 населених пунктів у Донецькій області, 1,4 тис. абонентів у Миколаївській, 4 тис. споживачів у 8 населених пунктах Херсонської області.

Також відновлено електропостачання 1,6 тис. споживачів у Дніпропетровській області, знеструмлених із технічних причин.

Зазначається, що в прогоні опор ПЛ 330 кВ у Запорізькій області виявлено розкрадання понад 16 км дроту та 1,7 км грозотроса. Ділянка була без напруги. На місце викликали поліцію.

Щодо газопостачання, то в Харківській області пошкоджено сталевий надземний розподільний газопровід, припинено газопостачання 4 населених пунктів (понад 350 абонентів). У Сумському районі будівельною технікою пошкоджено газопровід середнього тиску. Без газу залишилося 2,6 тис. абонентів.

Як повідомлялося, польський оператор енергосистеми у відповідь на запит "Укренерго" три дні поспіль (27-29 лютого) надавав аварійну допомогу, купуючи надлишки української електроенергії.

Теги: #енергетика #міненерго

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