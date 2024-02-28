ДМЗ Ярославського у 2023 р. наростив сплату податків на 64%

ПрАТ "Дніпровський металургійний завод" (ДМЗ, раніше - "Дніпрококс"), що входить до DCH Steel групи DCH бізнесмена Олександра Ярославського, сплатив понад 657 млн грн податків у 2023 році, що на 64% вище порівняно з 2022 роком.

Згідно з інформацією компанії, у структурі платежів до бюджетів усіх рівнів найбільша сума податку на додану вартість - 277,5 млн грн. Розмір податку на прибуток становить 122 млн грн, єдиного соціального внеску, ренти та інших внесків - 257 млн грн.

При цьому наголошується, що цей результат значної підтримки бюджету держави був відзначений головою Комітету Верховної Ради України з фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим. Він надіслав на підприємство лист подяки, в якому відзначив наполегливу працю колективу заводу, і наголосив, що ДМЗ є одним із лідерів галузі за показником сплати податків.

"Я вдячний кожному співробітнику Дніпровського металургійного заводу за внесок у підвищення обороноздатності нашої країни, її витримку і силу. Ми продовжуємо працювати на економічному фронті для підтримки фінансової стійкості держави", - наголосив генеральний директор компанії DCH Steel Віталій Баш.

Завод у 2023 році збільшив випуск металопрокату на 86,2% порівняно з 2022 роком - до 105,6 тис. тонн, коксу - на 38,5%, до 292,7 тис. тонн.

ДМЗ спеціалізується на випуску сталі, чавуну, прокату і виробів з них. Група DCH 1 березня 2018 року підписала договір про купівлю у Evraz Дніпровського метзаводу.