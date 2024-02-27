Економіка

14:30 27.02.2024

В Україні у вівторок без світла залишився 371 населений пункт, переважно через бойові дії - "Укренерго" і Міненерго

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В Україні у вівторок без світла залишився 371 населений пункт, переважно через бойові дії - "Укренерго" і Міненерго

Через бойові дії та з інших причин в Україні без світла залишається 371 населений пункт (учора - 364), повідомила НЕК "Укренерго" в телеграм-каналі у вівторок.

Як уточнює у своєму телеграм-каналі Міністерство енергетики, через бойові дії без напруги перебувають приблизно 16 тис. споживачів у Харківській області, 2 тис. споживачів - у Дніпропетровській, 42,7 тис. споживачів у 76 населених пунктах (н.п.) Донецької, 50 н.п. у Запорізькій, 6 тис. споживачів у 64 н.п. Сумської, 26 тис. споживачів у 45 н.п. Херсонської та 1,3 тис. споживачів у 20 н.п. Чернігівської областей.

Водночас, за інформацією Міненерго, енергетики за добу відновили електропостачання понад 15 тис. споживачів в Україні. Зокрема, після значних ремонтних робіт у Харківській області дали світло жителям села, знеструмленого з початку війни.

Крім того, вони відновили енергопостачання 70 родин у двох прифронтових населених пунктах Запорізької області, які знеструмлювалися через ворожі обстріли. Також усунули технологічні порушення в електромережах Запоріжжя і повернули світло до 3,7 тис. будинків.

За інформацією "Укренерго", у західному регіоні сьогодні вночі відключали магістральну повітряну лінію 330 кВ, унаслідок чого частково знеструмлювалися побутові споживачі у Львові.

Через 15 хвилин електроживлення всіх споживачів було відновлено за резервною схемою. Ремонтні бригади працюють на місці пошкодження, описує ситуацію НЕК.

Щодо ситуації із газопостачанням, через пошкодження газопроводу середнього тиску від газу відключено 47 абонентів у Житомирському районі.

Унаслідок пошкодження приватних газифікованих житлових будинків через влучання авіабомб відключено від газопостачання 22 споживачі в одному із сіл прикордоння на Сумщині, а 17 споживачам його відновили.

 

 

Теги: #енергетика #міненерго #укренерго

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