Економіка

13:47 26.02.2024

Зеленський закликає узгодити моральну угоду бізнесу із суспільством і державою

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Зеленський закликає узгодити моральну угоду бізнесу із суспільством і державою

Президент України Володимир Зеленський заявляє про необхідність узгодити сучасну моральну угоду між суспільством і бізнесом, між державою і бізнесом.

"Підприємницькі успіхи окремої людини мають бути частиною суспільного успіху та спільної сили всієї України. Це можливо тільки за умови, що бізнес працює чисто, по-білому, платить податки в Україні, намагається створювати гідні робочі місця для громадян України і не працює в Росії та не допомагає війні проти України", - сказав він на презентації платформи "Зроблено в Україні" в Києві в понеділок.

Президент наголосив, що це абсолютно зрозумілі моральні правила, і кожен, хто дотримується таких правил, має отримати повне сприяння держави та всіх інституцій.

"Підприємництво відображає одну з найкращих якостей людини - уміння організувати життя, уміння організовувати відносини з іншими так, щоб не лише ти сам, а й інші були більш захищеними, мали надійніше, приємніше життя та відчували більше впевненості у своєму завтра. Держава точно не має і не буде цьому заважати", - зазначив також Зеленський.

Теги: #бізнес #держава #зроблено_в_україні

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