Економіка

12:53 25.02.2024

Дефіциту е/е немає, у резерві одразу 19 генерувальних одиниць ТЕС - Міненерго

2 хв читати
Дефіциту е/е немає, у резерві одразу 19 генерувальних одиниць ТЕС - Міненерго

Дефіциту е/е в Україні немає, у резерві енергосистеми 19 генерувальних одиниць ТЕС, які будуть задіяні в разі потреби, повідомило Міністерство енергетики.

Згідно з його оновленням у телеграм-каналі в неділю, на поточну добу прогнозується імпорт електроенергії обсягом 425 МВт-год, що на третину більше, ніж у суботу, і передбачається експорт обсягом 2300 МВт-год, що на 6% менше від учорашнього показника.

Водночас через бойові дії залишаються без світла, зокрема, понад 43 тис. споживачів у 75 населених пунктах Донецької області, 25,8 тис. споживачів у 45 населених пунктах Херсонської області, 15,5 тис. абонентів у 63 населених пунктах Харківської області, 1119 споживачів у 17 населених пунктах Чернігівської області. У Херсоні без напруги - 12,6 тис. споживачів. Крім того, після артобстрілу з боку російського кордону знеструмлено 1229 споживачів у 6 населених пунктах Сумської області. Ремонтні бригади розпочнуть роботу, щойно дасть змогу безпекова ситуація.

Є відключення і з технологічних причин: майже 5 тис. споживачів залишилося без світла в Київській області, де вимкнулися 2 повітряні лінії 10 кВ, понад 400 споживачів - в Одеській області, де вимкнулася ПЛ 10 кВ, і 899 споживачів у Сумській області.

Як зазначає Міненерго, за добу енергетики заживили 10,4 тис. споживачів, більшість із яких у Донецькій області - 9,5 тис. абонентів.

Також відновлено електропостачання 405 побутових і 41 юридичного споживача в п'яти населених пунктах Миколаївської області, відключених через падіння уламків збитого БпЛА на повітряну лінію електропередачі.

Щодо ситуації з газопостачанням, то Міненерго вкотре повідомляє про нещасні випадки через неправильне використання ресурсу. Так, у Кривому Розі, за попередньою версією, через отруєння чадним газом загинули жінка та чоловік. В одному із селищ Броварського району Київської області, ймовірно, чадним газом отруїлися троє мешканців приватного будинку, але вони в задовільному стані.

У Дніпрі внаслідок ДТП пошкоджено газопровід низького тиску, стався витік газу, відключено від його розподілу 22 споживачі.

У Львові невідомі перекрили кран на вводі газопроводу в багатоквартирний будинок - припинено газопостачання 123 квартир.

Унаслідок обстрілів пошкоджено газорозподільні мережі Харківської області, відключено 6 споживачів.

 

Теги: #енергетика #міненерго

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:46 25.02.2024
ЗАЕС п'яту добу залишається на одній лінії електропостачання - Міненерго

ЗАЕС п'яту добу залишається на одній лінії електропостачання - Міненерго

16:13 23.02.2024
НАЗК склало протокол про адміністративні правопорушення заступника глави ОП Шурми на предмет виникнення конфлікту інтересів в енергосекторі

НАЗК склало протокол про адміністративні правопорушення заступника глави ОП Шурми на предмет виникнення конфлікту інтересів в енергосекторі

14:32 23.02.2024
"ДТЕК КЕМ" у 2024 р. інвестує в оновлення електромереж столиці понад 830 млн грн

"ДТЕК КЕМ" у 2024 р. інвестує в оновлення електромереж столиці понад 830 млн грн

13:10 21.02.2024
В Україні без світла в середу 358 населених пунктів - "Укренерго"

В Україні без світла в середу 358 населених пунктів - "Укренерго"

10:41 21.02.2024
ЗАЕС через обстріли залишилася на одній лінії електропостачання - Міненерго

ЗАЕС через обстріли залишилася на одній лінії електропостачання - Міненерго

12:09 20.02.2024
На ранок вівторка в Україні без світла 374 населених пункти - "Укренерго"

На ранок вівторка в Україні без світла 374 населених пункти - "Укренерго"

10:32 20.02.2024
Дефіциту е/е немає, унаслідок обстрілів відключено від газу низку споживачів у двох областях - Міненерго

Дефіциту е/е немає, унаслідок обстрілів відключено від газу низку споживачів у двох областях - Міненерго

19:01 19.02.2024
"ДТЕК" за тиждень відновив електропостачання 116 тис. абонентів Донецької та Дніпропетровської областей

"ДТЕК" за тиждень відновив електропостачання 116 тис. абонентів Донецької та Дніпропетровської областей

16:18 19.02.2024
Поклади водню можуть забезпечити світ енергією на сотні років - дослідження

Поклади водню можуть забезпечити світ енергією на сотні років - дослідження

12:45 17.02.2024
Енергосистема має в резерві 12 енергоблоків генерації, дефіциту електроенергії немає - Міненерго

Енергосистема має в резерві 12 енергоблоків генерації, дефіциту електроенергії немає - Міненерго

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

З точки зору військової оборонної підтримки фінансами, зброєю і технологіями від партнерів Україна має перспективу на 10 років - Шмигаль

Уже відновлено 23 тис. будівель, 9,2 тис. об'єктів інфраструктури, майже 900 медичних та понад 600 освітніх закладів - Шмигаль

Перший транш у 4,5 млрд євро надійде в Україну в березні - зустріч фон дер Ляєн і Шмигаля

Україна не продає своє зерно на польський ринок в останні п’ять місяців, українське зерно йде транзитом - Шмигаль на кордоні

МВФ і Україна досягли угоди на рівні персоналу про 3-й перегляд програми EFF

ОСТАННЄ

Мінвідновлення має намір у 2024 р. запустити програму капремонтів пошкоджених через війну багатоквартирних будинків - Кубраков

Внаслідок обстрілів окупантів зруйновано вокзал у Костянтинівці - УЗ

З точки зору військової оборонної підтримки фінансами, зброєю і технологіями від партнерів Україна має перспективу на 10 років - Шмигаль

Уряд продовжує пошук кандидатів у міністри культури, спорту та у справах ветеранів - Шмигаль

Шмигаль: я впевнений, що ми точно цього року закриємо бюджетне фінансування

Експорт з України в лютому може перевищити довоєнні показники - перший віцепрем'єр

У 2024 р. половина потужностей української оборонної промисловості вже законтрактована - Камишін

Уже відновлено 23 тис. будівель, 9,2 тис. об'єктів інфраструктури, майже 900 медичних та понад 600 освітніх закладів - Шмигаль

Рада узаконила онлайн спілкування платників із податковою та вирішила ще кілька їхніх проблем

Перший транш у 4,5 млрд євро надійде в Україну в березні - зустріч фон дер Ляєн і Шмигаля

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА