Дефіциту е/е немає, у резерві одразу 19 генерувальних одиниць ТЕС - Міненерго

Дефіциту е/е в Україні немає, у резерві енергосистеми 19 генерувальних одиниць ТЕС, які будуть задіяні в разі потреби, повідомило Міністерство енергетики.

Згідно з його оновленням у телеграм-каналі в неділю, на поточну добу прогнозується імпорт електроенергії обсягом 425 МВт-год, що на третину більше, ніж у суботу, і передбачається експорт обсягом 2300 МВт-год, що на 6% менше від учорашнього показника.

Водночас через бойові дії залишаються без світла, зокрема, понад 43 тис. споживачів у 75 населених пунктах Донецької області, 25,8 тис. споживачів у 45 населених пунктах Херсонської області, 15,5 тис. абонентів у 63 населених пунктах Харківської області, 1119 споживачів у 17 населених пунктах Чернігівської області. У Херсоні без напруги - 12,6 тис. споживачів. Крім того, після артобстрілу з боку російського кордону знеструмлено 1229 споживачів у 6 населених пунктах Сумської області. Ремонтні бригади розпочнуть роботу, щойно дасть змогу безпекова ситуація.

Є відключення і з технологічних причин: майже 5 тис. споживачів залишилося без світла в Київській області, де вимкнулися 2 повітряні лінії 10 кВ, понад 400 споживачів - в Одеській області, де вимкнулася ПЛ 10 кВ, і 899 споживачів у Сумській області.

Як зазначає Міненерго, за добу енергетики заживили 10,4 тис. споживачів, більшість із яких у Донецькій області - 9,5 тис. абонентів.

Також відновлено електропостачання 405 побутових і 41 юридичного споживача в п'яти населених пунктах Миколаївської області, відключених через падіння уламків збитого БпЛА на повітряну лінію електропередачі.

Щодо ситуації з газопостачанням, то Міненерго вкотре повідомляє про нещасні випадки через неправильне використання ресурсу. Так, у Кривому Розі, за попередньою версією, через отруєння чадним газом загинули жінка та чоловік. В одному із селищ Броварського району Київської області, ймовірно, чадним газом отруїлися троє мешканців приватного будинку, але вони в задовільному стані.

У Дніпрі внаслідок ДТП пошкоджено газопровід низького тиску, стався витік газу, відключено від його розподілу 22 споживачі.

У Львові невідомі перекрили кран на вводі газопроводу в багатоквартирний будинок - припинено газопостачання 123 квартир.

Унаслідок обстрілів пошкоджено газорозподільні мережі Харківської області, відключено 6 споживачів.