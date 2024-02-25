Економіка

11:46 25.02.2024

ЗАЕС п'яту добу залишається на одній лінії електропостачання - Міненерго

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ЗАЕС п'яту добу залишається на одній лінії електропостачання - Міненерго

Окупована росіянами Запорізька АЕС залишається на одній лінії живлення відтоді, як резервну ПЛ 330 кВ було пошкоджено та відключено через обстріли 20 лютого, повідомило Міністерство енергетики.

"На жаль, через складну безпекову ситуацію та відсутність стабільного допуску від військових для енергетиків вона залишається знеструмленою. Відповідно, як і всі попередні дні, Запорізька АЕС залишається на одній лінії живлення. Однак енергетики роблять усе можливе для її відновлення", - йдеться в повідомленні міністерства в телеграм-каналі в неділю.

Як повідомлялося, у суботу ввечері НЕК "Укренерго" повідомила, що її енергетикам вдалося відремонтувати та ввести в роботу ПЛ 330 кВ, яка є резервною для ЗАЕС.

У неділю вранці НЕК надала уточнену інформацію, в якій зазначила, що вчора ремонтні бригади увімкнули нещодавно пошкоджену російськими обстрілами лінію 330 кВ, що посилило стабільність енергопостачання Дніпропетровської області, але все ще продовжують працювати над відновленням енергетичної інфраструктури, від якої залежить надійність електропостачання ЗАЕС.

ЗАЕС має зв'язок з енергосистемою України лише через одну лінію - ПЛ-750кВ "Дніпровська". Другу робочу лінію (резервну) - ПЛ-330 кВ "Феросплавна-1" - було відключено вдень 20 лютого після обстрілів РФ.

 

 

Теги: #міненерго #заес

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