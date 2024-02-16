"Метінвест" у 2023 р. скоротив виробництво сталі на 31%, чавуну - на 36%, коксу - на чверть

Гірничо-металургійна група "Метінвест" у 2023 році знизила виплавку сталі на 31% порівняно з 2022 роком - до 2,025 млн тонн, повідомляється у пресрелізі в п'ятницю материнської компанії Metinvest B. V. за підсумками четвертого кварталу й загалом за 2023 рік.

За рік виробництво групою чавуну знизилося на 36% - до 1,765 млн тонн, коксу - на 25%, до 1,241 млн тонн, зокрема товарного коксу зросло на 6% - до 859 тис. тонн.

Водночас наголошується, що у зв'язку з початком широкомасштабної військової агресії РФ проти України з 24 лютого 2022 року "Метінвест" ухвалив рішення призупинити виробничу діяльність низки своїх підприємств у Маріуполі, Авдіївці та Запоріжжі, зокрема МК "Азовсталь", ММК ім. Ілліча, Авдіївського КХЗ і Запорізького КХЗ. Пізніше запорізькі підприємства групи відновили виробництво.

На сьогодні українські підприємства групи, крім тих, що розташовані в Маріуполі й Авдіївці, продовжують працювати з різним рівнем завантаження, з огляду на фактори безпеки, наявність персоналу, забезпечення електропостачання, а також логістичні й економічні чинники.

У четвертому кварталі 2023 року виробництво чавуну та сталі залишилося майже на рівні попереднього кварталу - 422 тис. тонн і 494 тис. тонн відповідно, оскільки МК "Каметсталь" працював два квартали на двох доменних печах.

Загалом у 2023 році виробництво чавуну та сталі становило 1,765 млн тонн і 2,025 млн тонн відповідно, що менше за показники 2022 року на 36% і на 31%. Зупинка виробництва на маріупольських комбінатах із кінця лютого 2022 року була частково компенсована збільшеними обсягами виробництва на "Каметсталі", зокрема за рахунок стабілізації ситуації з постачаннями електроенергії з кінця січня 2023 року.

У четвертому кварталі 2023 року виробництво товарних напівфабрикатів становило 175 тис. тонн, що на 10% більше, ніж у попередньому кварталі, переважно через збільшення портфеля замовлень на заготовку.

У 2023 році виробництво товарних напівфабрикатів знизилося на 19% порівняно з 2022 роком - до 832 тис. тонн - через відсутність виробництва на маріупольських комбінатах із кінця лютого 2022 року. Це частково було компенсовано збільшенням виробництва товарної заготовки на потужностях "Каметсталі".

У четвертому кварталі 2023 року виробництво готової продукції зменшилося на 4% порівняно з попереднім кварталом і становило 562 тис. тонн. Водночас виробництво плоского прокату зменшилося на 6% - до 252 тис. тонн - через скорочення портфеля замовлень на перекатних заводах в Італії та Великій Британії; виробництво довгого прокату залишилося майже на рівні попереднього кварталу - 310 тис. тонн.

У 2023 році виробництво готової продукції знизилося на 18% порівняно з 2022 роком і становило 2,291 млн тонн. Водночас виробництво плоского прокату впало на 36% - до 1,1 млн тонн - через зупинення маріупольських комбінатів із кінця лютого 2022 року, що було частково компенсовано збільшенням виробництва гарячекатаного товстого листа на перекатних заводах в Італії та Великій Британії на тлі налагодження поставок слябів від третіх осіб, зокрема слябів від МК "Запоріжсталь". Виробництво довгого прокату збільшилося на 17% - до 1,191 млн тонн - завдяки стабілізації виробництва заготовки на "Каметсталі" та нормалізації поставок на Promet Steel у Болгарії; Виробництво рейкової та трубної продукції було відсутнє, оскільки продукція вироблялася на маріупольських комбінатах.

У четвертому кварталі 2023 року обсяг виробництва коксу залишився майже на рівні попереднього кварталу і становив 293 тис тонн.

У 2023 році обсяг виробництва коксу знизився на 25% порівняно з минулим роком - до 1,241 млн тонн - унаслідок зупинення виробництва на "Азовсталі" та АКХЗ з кінця лютого 2022 року.

Як повідомлялося, "Метінвест" за підсумками 2022 року знизив виплавку сталі на 69% порівняно з 2021 роком - до 2,918 млн тонн, чавуну - на 72%, до 2,743 млн тонн, коксу - на 64%, до 1,653 млн тонн, зокрема товарного коксу - на 49%, до 811 тис. тонн.

"Метінвест" складається з видобувних і металургійних підприємств, розташованих в Україні, Європі та США. Його основними акціонерами є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-Холдинг" (23,76%), які спільно керують ним. ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".