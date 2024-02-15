Економіка

16:29 15.02.2024

Орієнтовні збитки довкіллю від удару РФ по нафтобазі в Харкові становлять понад 30 млн грн - глава Міндовкілля

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Орієнтовні збитки довкіллю від удару РФ по нафтобазі в Харкові становлять понад 30 млн грн - глава Міндовкілля

Російські удари 9 лютого по нафтобазі в Харкові, за попередньою оцінкою, завдали шкоди довкіллю на більш ніж 30 млн грн, повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

"Маємо перші орієнтовні підрахунки збитків від забруднення водних об'єктів. Вони становлять понад 30 млн грн. Для остаточного розрахунку потрібно провести ще низку досліджень, відібрати проби й покласти цей кейс у загальний кошик злочинів проти довкілля, які росія вчиняє на нашій території", - зазначив Стрілець, слова якого наведено в релізі міністерства.

Він пояснив, що внаслідок руйнування нафтобази витекло близько 3 тис. тонн нафти, яка згодом потрапила в річки Уди, Лопань, Немишля, Харків. Приблизна площа забрудненої водної поверхні становить 780 тис. кв. м.

За словами Стрільця, фахівці Держекоінспекції та відповідного Басейнового управління водних ресурсів працюють на місці події, зроблено відповідні загорожі, щоб нафтова пляма не поширювалася далі за течією.

У релізі з посиланням на главу Міндовкілля також зазначено, що Україна вперше повідомила про підозру у вчиненні екоциду російському генерал-полковнику й чотирьом його підлеглим.

"Учора про це говорив із генпрокурором Андрієм Костіним. Україна вперше повідомила про підозру у вчиненні злочину екоциду російському генерал-полковнику й чотирьом його підлеглим. Це справді визначний і поворотний день для притягнення росії до відповідальності за екоцид", - наголосив міністр.

Як повідомлялося, пізно ввечері 9 лютого в Немишлянському районі Харкова внаслідок влучання в нафтобазу трьох дронів, запущених із території Бєлгородської області, розпочалася масштабна пожежа. У результаті семеро людей, зокрема троє дітей, загинули, троє постраждали. 57 осіб залишилися без житла.

Збитки, завдані довкіллю внаслідок російської агресії проти України, оцінюють уже в більш як 2,2 трлн грн.

Теги: #удар #харків #збитки #нафтобаза

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