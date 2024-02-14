Економіка

01:46 14.02.2024

Майже 100 млн із "United24" спрямують на розмінування

1 хв читати

Понад 97 млн грн, які надійшли на рахунок Міністерства економіки для фінансування заходів гуманітарного розмінування в рамках платформи United24, спрямують на придбання техніки та обладнання для розмінування, повідомила прес-служба Мінекономіки.

"Ці кошти розподілять між Державною службою з надзвичайних ситуацій та Державною спеціальною службою транспорту на такі цілі", - сказано в повідомленні.

Зокрема, на допомогу ДССТ із придбанням машини дистанційного механізованого розмінування важкого типу (аналог МV-10).

Також на придбання для ДССТ 400 захисних парканів та 400 захисних фартухів сапера гуманітарного розмінування.

На придбання для ДСНС двох сідельних тягачів для перевезення машин дистанційного механізованого розмінування.

На придбання для ДСНС трьох броньованих піротехнічних машин легкого типу перевезення вибухонебезпечних предметів.

Повідомляється, що заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний також звернувся до заявників із пропозицією надалі наголошувати на придбанні обладнання вітчизняного виробництва.

Теги: #україна #кошти #мінекономіки #розмінування

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:22 14.02.2024
Україна заслужила підтримку США та міжнародної спільноти

Україна заслужила підтримку США та міжнародної спільноти

00:19 14.02.2024
Комітет із нацбезпеки пропонує збільшити доплати та пільги військовим

Комітет із нацбезпеки пропонує збільшити доплати та пільги військовим

00:16 14.02.2024
Передане Україні від США обладнання на суму $1 млн сприятиме прискоренню її відновлення

Передане Україні від США обладнання на суму $1 млн сприятиме прискоренню її відновлення

00:13 14.02.2024
Україна та США обговорили подальшу фінансову підтримку та звітність

Україна та США обговорили подальшу фінансову підтримку та звітність

16:53 13.02.2024
Мінекономіки оцінило зростання ВВП України в січні-2024 у 3,5%

Мінекономіки оцінило зростання ВВП України в січні-2024 у 3,5%

10:08 13.02.2024
Мінекономіки України та Nasdaq підписали MOI щодо посилення української економіки та ринку капіталу

Мінекономіки України та Nasdaq підписали MOI щодо посилення української економіки та ринку капіталу

06:25 13.02.2024
Українська ППО вночі знищила 16 із 23 "Шахедів"

Українська ППО вночі знищила 16 із 23 "Шахедів"

01:23 13.02.2024
Через атаку безпілотників одна з ТЕС ДТЕК припинила вироблення електроенергії

Через атаку безпілотників одна з ТЕС ДТЕК припинила вироблення електроенергії

00:25 13.02.2024
У Дніпрі після атаки дронів є перебої зі світлом та водою

У Дніпрі після атаки дронів є перебої зі світлом та водою

00:08 13.02.2024
Окупанти обстріляли чотири громади Сумської області

Окупанти обстріляли чотири громади Сумської області

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Мінекономіки оцінило зростання ВВП України в січні-2024 у 3,5%

Обстріли ТЕС у Дніпропетровській і Донецькій областях не спричинили дефіциту е/е - Міненерго

Єврокомісар із торгівлі закликав Польщу, Словаччину й Угорщину зняти одностороннє обмеження на імпорт українських агротоварів

ЄС вирішив відкласти окремо доходи від заморожених активів ЦБ РФ для можливого фінансування в майбутньому відновлення України

Шмигаль обговорив із командою МВФ запровадження реформ і фінансування України на 2024 рік

ОСТАННЄ

Україна має намір залучити від Франції EUR200 млн грантів на реконструкцію та відновлення інфраструктури

Росія атакувала електростанції ДТЕК цієї зими 40 разів

CCIFU оголосила 6-й конкурс для українських жінок-підприємців із головним призом у 150 тис. грн на розвиток бізнесу

"Нафтогаз" у січні-2024 виплатив 6,1 млрд грн податків

Безос заощадив на продажу акцій Amazon $140 млн за рахунок переїзду до Флориди

Серед ветеранів зростає рівень безробіття - опитування

Торгові центри Arricano в Києві досягли нульової вакантності за підсумками 2023р.

Споживання е/е дещо зросло, але ресурсу і пропускної спроможності мереж вистачає - "Укренерго"

Глава СБУ запевнив засновника Ajax Systems у повазі до бізнесу

Обстріли ТЕС у Дніпропетровській і Донецькій областях не спричинили дефіциту е/е - Міненерго

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА