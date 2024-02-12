Економіка

13:59 12.02.2024

"Укрнафта" починає спорудження трьох свердловин на заході країни

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"Укрнафта" починає спорудження трьох свердловин на заході країни

ПАТ "Укрнафта" розпочало будівництво трьох розвідувальних свердловин на заході України.

"Наразі триває підготовка майданчика перед бурінням, яке розпочнеться орієнтовно в березні. Роботи вестимуться послідовно, залежно від результатів буріння попередніх свердловин", - повідомляється в пресрелізі компанії в понеділок.

Будівництво виконує партнер - ТОВ "Навігатор" - яке було визначено підрядником у результаті торгів на державному майданчику Prozorro.

"Свердловини мають діапазон глибин від 1102 до 1211 метрів і спроєктовані, щоб вийти на продуктивні горизонти стрийських відкладів", - зазначив директор "Укрнафта" Сергій Корецький, слова якого процитовано у пресрелізі.

За його словами, сукупний початковий дебіт усіх трьох об'єктів заплановано на рівні 80 тонн нафти на добу.

Загалом у 2024 році "Укрнафта" планує розпочати спорудження 30 нових свердловин, як власними буровими верстатами, так і за допомогою підрядників.

Як повідомлялося, "Укрнафта" ставить стратегічною метою до 2027 року подвоїти видобуток нафти і природного газу до 3 млн тонн і 2 млрд куб. м відповідно.

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, що є оператором національної мережі АЗС з 537 станцій, з яких діють 456.

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. 5 листопада 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передання державі на частку корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою зараз управляє Міноборони.

 

Теги: #укрнафта #свердловини

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