Економіка

13:34 12.02.2024

Столичний ТРЦ Respublika Park у 2023 р. сплатив до держбюджету 122,4 млн грн податків

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Столичний ТРЦ Respublika Park у 2023 р. сплатив до держбюджету 122,4 млн грн податків

Столичний торговельно-розважальний центр Respublika Park торік сплатив 122,4 млн грн податків і зборів до державного бюджету України, повідомляє пресслужба компанії.

За її даними, торік ТРЦ відвідало понад 15 млн осіб, що більш ніж у півтора раза вище за результати 2022 року, коли Respublika Park прийняв близько 9 млн відвідувачів.

ТРЦ Respublika Park разом із партнерами (НБУ, фандрейзинговими платформами "Повернись Живим", UNITED24, благодійними фондами "Таблеточки", "Україна-ЄС", "Розвиток і Реконструкція", "Охматдит") перерахували понад 27 млн грн на благодійність. З них понад 2,5 млн грн допомоги зібрали за кожною оплатою за паркування в ТРЦ і перерахували на благодійний рахунок НБУ на допомогу ЗСУ та на закупівлю медичного обладнання для "Охматдит".

Respublika Park - суперрегіональний ТРЦ, відкритий у листопаді 2021 р. у Києві, загальною площею 300 тис. кв. м., орендною 135 тис. кв. м. Серед орендарів Respublika Park: тематичний digital-парк розваг Neopolis (10 тис. кв. м), 15-зальний кінотеатр Multiplex (8,4 тис. кв. м), супермаркет "Сільпо" (10 тис. кв. м), більше ніж 500 магазинів відомих міжнародних і локальних брендів, близько 50 ресторанів, загальна площа зони їжі - 9,3 тис. кв. м. Критий паркінг розрахований на 3,5 тис. машиномісць.

Власником ТРЦ є австрійська компанія Trafin Consulting und Entwicklungs GmbH, створена у Відні в 2013 році, яка спеціалізується на сфері нерухомості в Центральній і Східній Європі. За даними Opendatabot, кінцевими бенефіціарами є Віталій Хомутиннік і Сергій Толстунов.

Теги: #податки #respublika_park

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