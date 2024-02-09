"Укргазвидобування" 8 лютого зафіксувало рекордний обсяг добового видобутку газу за останні 5 років

АТ "Укргазвидобування" ("УГВ") досягло найбільшого добового видобутку з грудня 2018 року, отримавши 8 лютого 2024 року 38,54 млн куб. м товарного газу.

"Це комплексний результат, якого вдалося досягти завдяки введенню в експлуатацію рекордної кількості нових свердловин, серед яких значна кількість - високодебітні, тобто дають понад 100 тис. куб. м газу на добу. Ми ставимо за мету не тільки втримати цей результат, а й розвинути його у 2024 році", - повідомила група "Нафтогаз" із посиланням на її голову Олексія Чернишова в п'ятницю.

Як зазначили в групі, УГВ продовжує системно розвивати свій видобуток, впроваджуючи сучасні технології буріння та інші передові інженерні рішення.

"Тільки на початку 2024 року нам уже вдалося запустити три високодебітні свердловини, які разом дають 800 тис. куб. м газу на добу", - доповнив Чернишов.

Як повідомлялося, "УГВ" у січні-лютому 2024 р. ввело в експлуатацію три нові свердловини загальним добовим дебітом 800 тис. куб. м, а впродовж 2023 року запустило 86 нових свердловин, із них 24 - із початковим дебітом понад 100 тис. куб. м.

У 2022 році компанія видобула 12,5 млрд куб. м природного газу (товарного), що на 3% менше, ніж у 2021-му. За оперативними даними, компанія за підсумками 2023 року наростила видобуток більш ніж на 0,7 млрд куб. м. На кінець минулого року "УГВ" досягло середньодобового видобутку 37,5 млн куб. м.

НАК "Нафтогаз України" належить 100% акцій "Укргазвидобування".