Нацбанк погодив із Мінекономіки та Мінфіном концепцію з обов'язковим страхуванням воєнних ризиків – перша заступниця голови НБУ

Національний банк України (НБУ) завершив розроблення концепції створення механізму страхування воєнних ризиків, яку вже погоджено з Міністерством економіки та Міністерством фінансів, повідомила перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова в четвер на конференції "Фінанси для бізнесу під час війни" в Києві.

"Ми завершили й погодили концепцію створення механізму страхування воєнних ризиків. Це була також довга робота, яку ми за підтримки Світового банку розпочали ще у 2022 році. На сьогодні концепція і цей механізм уже узгоджені основними профільними нашими партнерами - Міністерством економіки, Міністерством фінансів", - сказала вона.

За словами Рожкової, ця концепція і механізм передбачають обов'язкове страхування воєнних ризиків певного проєкту об'єктів.

"Список самих воєнних ризиків на першому етапі запуску механізму буде дуже сильно обмежений", - зазначила представниця НБУ.

"Тому що саме поняття "воєнно-політичні ризики" - дуже широке, воно охоплює всього-всього багато, зокрема ризики зміни регуляцій. Ми говоримо зараз, на першому етапі, виключно про прямі матеріальні втрати внаслідок воєнних дій: знищення, пошкодження, потужності, майна тощо", - пояснила заступниця голови НБУ.

Обов'язкове страхування дасть можливість залучити до цього процесу дуже велику кількість об'єктів, що дасть можливість суттєво знизити вартість такого страхування, вважає вона.

"Добровільне буде також можливим для тих, хто захоче", - додала Рожкова.

Вона зазначила, що діятимуть три рівні покриття: вітчизняні страхові компанії, державне агентство (страхування - ІФ-У) і західні перестрахувальні компанії.

Рожкова додала, що концепція потребує деякої деталізації, зокрема щодо переліку об'єктів, які підлягатимуть обов'язковому страхуванню.

Представниця Нацбанку повідомила, що для запуску цього механізму потрібне написання спеціального закону.

"Паралельно (потрібно - ІФ-У) почати писати сам закон. Світовий банк, Європейська комісія, інші міжнародні партнери, включно з міжнародними перестрахувальними брокерами... долучалися до розроблення цього механізму, висловили повну готовність надавати нам усю технічну допомогу під час написання закону. Тому ми почнемо писати цей закон уже. У наших планах ми хочемо цей законопроєкт, у принципі, до червня місяця завершити", - сказала вона.

Рожкова висловила сподівання, що механізм запрацює цього року, назвавши це "амбітною метою".

"Ми говоримо про створення повнофункціонального механізму, який може запрацювати вже зараз і працюватиме ще довгі роки після закінчення повномасштабної війни, оскільки безпекові ризики зберігатимуться", - підсумувала заступниця голови Нацбанку.