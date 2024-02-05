Укргазбанк акредитував до участі в "єОселі" два споруджувані об'єкти "Інтергал-Буд"

Державний Укргазбанк акредитував до участі в пільговій іпотеці "єОселя" два об'єкти на етапі будівництва від компанії "Інтергал-Буд", дев'ятий будинок ЖК "Нивки-Парк" і другий будинок ЖК "Причал 8", повідомили у пресслужбі компанії агентству "Інтерфакс-Україна".

"Ми активно працюємо і над збільшенням кількості банків, готових кредитувати купівлю квартир на первинному ринку, і над збільшенням кількості акредитованих об'єктів. Це складний і тривалий процес. Однак, це матиме суттєвий позитивний ефект для програми та надасть змогу українцям обирати з ширшого переліку варіантів житла, доступного в рамках "єОселі"", - прокоментувала подію комерційна директорка компанії "Інтергал-Буд" Анна Лаєвська.

Станом на 2 лютого 2024 року, 7044 українських родин реалізували мрію про купівлю власного будинку завдяки програмі "єОселя", загальна сума оформлених пільгових кредитів перевищила 10 млрд 651 млн грн. Однак лише 123 кредити або 1,75% загального числа - на квартири в споруджуваних об'єктах.

"Передусім тому, що перелік об'єктів незавершеного будівництва, допущених до вибору позичальниками, дуже малий. Наданню акредитації від банку передує детальна перевірка. Тому це якоюсь мірою є підтвердженням надійності девелопера і його здатності завершити розпочате будівництво", - пояснила Лаєвська.

У компанії уточнили, що пільговий кредит на квартири в споруджуваних об'єктах уже можна оформити зі "Скай банком", у першому і другому будинку ЖК "Голосіївський", дев'ятому будинку ЖК "Нивки Парк" і другому будинку ЖК "Причал 8".

Будівельна компанія "Інтергал-Буд" працює на ринку житлової нерухомості з 2003 року. Компанія побудувала 170 будинків, на етапі реалізації 20 житлових об'єктів. Загальна площа проєктів становить 4,6 млн кв. м.