"Укрпошта" у 2023 році збільшила кількість відправлень на 40%

АТ "Укрпошта" у 2023 році збільшило кількість відправлень на 40% і перевезло 15 млн посилок із АТ "Укрзалізниця", повідомив віцепрем'єр із відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков у фейсбуці у п'ятницю.

"Компанія показує стійкі результати. У 2023 році "Укрпошта" наростила кількість відправлень на 40%. Привезла 63,6 млн одиниць гуманітарної допомоги. У співпраці з "Укрзалізницею" перевезла 15 мільйонів посилок", - ідеться в повідомленні.

За словами віцепрем'єра, завдяки налагодженому авіасполученню зі США понад 1 млн українських товарів відправлених через "Укрпошту" успішно реалізується на американських маркетплейсах.

Протягом 2024 року компанія планує автоматизувати процес сортування посилок і 100% відправлень обробляти за допомогою роботизованих сортувальних ліній, повідомив Кубраков.

"Укрпошта" має 27 тис. відділень в Україні, 1,8 тис. пересувних відділень. У компанії працює 40 тис. співробітників.