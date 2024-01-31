ДТЕК, починаючи з вересня 2023 р., імпортував 226 тис. тонн польського вугілля

"ДТЕК Енерго" для більш стійкого проходження осінньо-зимового періоду з вересня 2023 року і дотепер імпортував 226 тис. тонн енергетичного вугілля з Польщі.

"Це майже 2/3 усього законтрактованого на період опалювального сезону обсягу імпортного палива, який нещодавно було збільшено до 367 тис. тонн. Поставки тривають регулярно і, згідно з умовами контракту, триватимуть до кінця березня, тобто майже до кінця опалювального сезону", - повідомляється в пресрелізі енергохолдингу в середу.

Як зазначили в компанії, додаткові обсяги палива дають змогу тепловій генерації та українській енергосистемі надійніше проходити зиму і піки споживання електроенергії, особливо в періоди похолодань.

"Наше ключове завдання - щоб українці й надалі залишалися зі світлом і теплом. Незважаючи на обстріли, яких, наприклад, майже щодня зазнає одна з наших прифронтових станцій. Незважаючи на брак внутрішніх резервів генерувальних потужностей в енергосистемі, що виник через окупацію та обстріли енергооб'єктів минулої зими. Для цього ми продовжуємо відновлювати пошкоджене обладнання, проводимо планову ремонтну кампанію на ТЕС, видобуваємо вугілля на максимумі. Підстраховуємося й імпортними поставками", - цитуємо в пресрелізі генерального директора "ДТЕК Енерго" Ільдара Салєєва.

"ДТЕК Енерго" забезпечує замкнений цикл виробництва електроенергії з вугілля. Встановлена потужність у тепловій генерації станом на січень 2022 року - 13,3 ГВт. У вуглевидобутку створено повний виробничий цикл: видобуток і збагачення вугілля, машинобудування та сервісне обслуговування шахтного обладнання.