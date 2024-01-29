Економіка

13:38 29.01.2024

В Україні на Єдиному порталі відкрито близько 200 тис. вакансій, від традиційних до незвичних

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В Україні на Єдиному порталі відкрито близько 200 тис. вакансій, від традиційних до незвичних

Державна служба зайнятості розповіла про незвичні вакансії на Єдиному порталі, серед яких купажник чаю, жокей і ведучий дискотеки.

"Щодня "Єдиний портал вакансій", який був створений спільними зусиллями Мінекономіки, Державної служби зайнятості та провідними сайтами з пошуку роботи, пропонує близько 200 тисяч вакансій. Більше 40 тисяч з них – вакансії з бази даних Державної служби зайнятості. Здебільшого – це звичні та традиційні для українців професії: продавець, офіс-менеджер, бухгалтер, кухар, вчитель, лікар, вантажник, водій, електрик", - ідеться в повідомленні пресслужби Служби.

Водночас наголошується, що серед пропонованих вакансій є й більш незвичні, зокрема, позиції метеоролога, гончара, купажника чаю, жокея, складальника годинників, відмітчика термометрів.

Також із творчих вакансій вирізняються такі: ведучий дискотеки, репетитор з вокалу, художник-бутафор, реставратор пам’яток архітектури, дизайнер пакування тощо.

Теги: #вакансії

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