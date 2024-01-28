Економіка

13:25 28.01.2024

Рада підтримки бізнесу під час війни розпочне роботу найближчого тижня, у планах зустрічі з президентом раз на місяць - учасники

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Рада підтримки бізнесу під час війни розпочне роботу найближчого тижня, у планах зустрічі з президентом раз на місяць - учасники

Члени новоствореної Ради бізнесу під час війни при президентові України задоволені результатами установчої зустрічі з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком 27 січня і планують почати практичну роботу вже наступного тижня, повідомили четверо із семи учасників у Facebook.

"Розмова була відвертою й конструктивною. Рожевих окулярів ні в кого немає. Вище політичне керівництво почуло нас і має чіткий вектор позитивних змін...", - написав, зокрема, голова Ajax Systems Олександр Конотопський.

"Загалом, вона (зустріч) пройшла конструктивно. Ми обговорили можливі формати та організацію роботи, наше бачення, домовилися про наступні кроки. Ми очікуємо від уряду дій і змін", - зазначив співвласник monobank Олег Гороховський.

"Відвертою і конструктивною" назвав розмову з Єрмаком і голова ради Федерації роботодавців України Дмитро Олійник, додавши, що обговорювали ініціативи президента Володимира Зеленського, зокрема щодо ініційованої ним платформи "Зроблено в Україні".

"Які конкретні кроки може зробити найближчим часом рада, щоб роботодавець, підприємець, інвестор це відчули! Дуже відверта розмова. Про стан справ у підприємницькому середовищі. Що відбувалося останні два -три місяці. Саме такі відверті розмови формують пріоритети і націленість на результат", - наголосив Олійник.

За словами Конотопського, рада почне працювати вже наступного тижня, і зараз формує перший шортліст найбільших системних проблем, що стосуються широкого кола підприємців.

"Починаємо працювати наступного тижня. Дещо пізніше опублікуємо перші пріоритетні завдання, на яких сконцентруємося", - додав співзасновник Netpeak Артем Бородатюк.

Він уточнив, що бачить завдання ради в тому, що її члени доноситимуть своє бачення, допомагатимуть створювати законопроєкти, "робитимуть Q&A для законопроєктів, проводитимуть власну експертизу".

"Будуть зустрічі з президентом раз на місяць", - повідомив також Бородатюк за підсумками зустрічі з Єрмаком.

За словами Олійника, дорогою на зустріч усі підприємці обговорили, що "жодною ногою в політику не планують".

"Мене цікавить виключно, щоб Україна як юрисдикція для ведення бізнесу посіла гідне місце у світі. І саме в цьому напрямку будуть спрямовані наші зусилля як ради", - написав, зокрема, Конотопський.

"У мене є бачення, як змінити економіку країни, не входячи в політику, і, вірю, можливості Ради з підтримки підприємництва допоможуть на шляху до виконання місії "перейти з третього світу в перший, не змінюючи географічної локації", - вказав Бородатюк.

"Я не збираюся в політику, я не представник влади і не маю наміру ним ставати", - зазначив Гороховський.

Виконавча директорка Спілки українських підприємців (СУП) Катерина Глазкова зазначила, що із семи членів ради шість - члени СУП.

"Вважаю, що робота ради має будуватися на таких принципах: 1. Прозорість. 2. Підзвітність. 3. Чіткі терміни, KPI та відповідальні особи з боку влади. Аналітичний центр СУП під керівництвом Андрія Єрашова із залученням провідних експертів буде опорою ради в напрацюванні проєктів рішень і законодавчих змін", - написала вона у Facebook.

 

 

Теги: #бізнес #рада_бізнесу

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