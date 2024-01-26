"Укрнафта" придбала 12 нових автобусів

ПАТ "Укрнафта" придбало 12 спеціалізованих автобусів для перевезення співробітників.

"Було придбано 12 спеціалізованих автобусів Temsa у переможців відкритого тендера - ТОВ "Авто-Регіон". Це надійні турецькі машини з японськими двигунами і ступенем локалізації в Україні 20%", - повідомляють у пресрелізі компанії в п'ятницю.

Як ідеться в документі, фахівці товариства врахували досвід експлуатації наявних автобусів, умови, в яких вони працюватимуть, їхню кількість і терміни поставки. Зокрема, був потрібен оцинкований кузов, щоб збільшити термін експлуатації мінімально до 10 років, і двигун Євро-6, оскільки автобуси використовуються, зокрема, на території природних заповідників.

"Автобуси - це важливий елемент роботи такої компанії, як "Укрнафта", де багато хто працює позмінно і має їздити на промисел. У середньому за одну зміну в компанії слід перевозити від 4,5 тис. до 5 тис. працівників", - зазначили в ПАТ.

Наразі на балансі управління транспорту "Укрнафти" перебувають 275 автобусів, з яких експлуатуються 213. Усі автобуси задіяні в перевезенні працівників до місць роботи відповідно до маршрутів - як тих, що працюють вахтовим методом, так і за разовими заявками. Середній вік цих транспортних засобів - 30-50 років.

"Нові автобуси на 29 пасажирів кожен наприкінці 2023 року було поставлено в усі регіональні підрозділи", - доповнили в "Укрнафті".

Зазначається, що заплановано також придбання 28 автобусів у першому кварталі 2024 р. за процедурою лізингу.