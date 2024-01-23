Економіка

14:02 23.01.2024

Мінвідновлення анонсує реформу внутрішніх пасажирських перевезень у 2024 р. на основі цифровізації

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Мінвідновлення анонсує реформу внутрішніх пасажирських перевезень у 2024 р. на основі цифровізації

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення) планує провести реформу внутрішніх пасажирських перевезень протягом 2024 року на основі цифровізації, повідомив заступник міністра Сергій Деркач у вівторок.

"Зараз працюємо над розробкою концепції ключових змін: конкурси на маршрути, оплата, пільги, автостанції, податки, нелегали. Питання дуже комплексне і значно складніше ніж міжнародні перевезення. В основі всього точно буде цифровізація", - написав Деркач на своїй сторінці у фейсбуці.

За його словами, команда Мінвідновлення аналізує результати цифровізації пасажирських перевезень у Львові, зокрема: автоматизовану систему оплати проїзду через валідатори та цифрову картку на міських маршрутах; систему оплати обліку на пристроях ПРРО на автобусних маршрутах ОДА; встановлення GPS-трекерів для контролю приміських і міжміських маршрутів.

"Приклад Львова підтверджує, що цифровізація – це ключовий інструмент для позитивних змін. Зі свого боку, ми маємо зібрати весь найкращий досвід і запропонувати на рівні держави єдиний концепт змін у регулюванні внутрішніх перевезень: міжобласних, у межах області та на рівні міст", - наголосив Деркач.

Крім того, команда Мінвідновлення ознайомилася з концепцією Smart city та роботою центру управління рухом у місті.

У свою чергу на досвіді заводу "Електрон" команда відомства вивчила можливості залучення міжнародних коштів для оновлення автопарку та виробництва власного громадського транспорту.

Як повідомлялося, Мінвідновлення напередодні повідомило про завершення створення Реєстру міжнародних автобусних маршрутів і підготовку до його запуску спільно з "Укртрансбезпекою".

Раніше в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" Деркач анонсував створення реєстру, в якому реєструватимуться тільки легальні міжнародні автобусні маршрути. За його словами, головна мета - "відбілити" ринок автобусних перевезень, щоб в Україні не можна було купити квиток на міжнародний маршрут, на який не видано офіційного дозволу.

 

Теги: #транспорт #мінвідновлення

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