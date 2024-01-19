Економіка

13:40 19.01.2024

Глава Concorde Capital прямував до Давоса для залучення інвестицій у "Кривий Ріг Цемент" - заява компанії

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Глава Concorde Capital прямував до Давоса для залучення інвестицій у "Кривий Ріг Цемент" - заява компанії

Затриманий правоохоронцями на українсько-польському кордоні засновник і голова інвестиційної компанії Concorde Capital Ігор Мазепа прямував до Давоса для залучення інвестицій на проєкт модернізації виробничих потужностей ПрАТ "Кривий Ріг Цемент", йдеться в заяві компанії.

"У Ігоря Мазепи була низка запланованих зустрічей у Давосі саме з приводу залучення інвестицій у ПрАТ "Кривий Ріг Цемент". Однак тепер ми не розуміємо, як дії правоохоронців можуть вплинути на перебіг переговорів, а отже, і на розвиток підприємства, реалізацію проєкту з розширення та створення нових робочих місць", - повідомив виробник цементу на фейсбук-сторінці у п'ятницю.

Згідно із заявою, "Кривий Ріг Цемент" перебуває на фінальній стадії переговорів з інвесторами для отримання пільгового кредитування в рамках міжнародної програми відновлення України. За даними компанії, проєкт модернізації та розширення її потужностей оцінюють більш ніж у EUR15 млн.

У компанії наголосили, що Мазепа як власник і постійний представник компанії мав усі необхідні документи для виїзду з країни.

Раніше, 18 січня, Мазепу затримали на українсько-польському кордоні, а паралельно в офісі компанії та у її співробітників Державне бюро розслідування провело обшуки.

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Concorde Capital, правоохоронці пропонують обрати Мазепі заставу в розмірі 700 млн грн, а його братові - 500 млн грн.

У компанії також нагадали, що Мазепу затримали у кримінальній справі щодо виділення земельних ділянок загальною площею 2,4 га нібито з порушенням законодавства.

ПрАТ "Кривий Ріг Цемент" (раніше - ПрАТ "Хайдельбергцемент Україна") займається виробництвом будівельних матеріалів у трьох напрямах - цемент, бетон, гранітний щебінь. 14 травня 2019 року пов'язана з Concorde Capital кіпрська Overin Limited стала власником домінувального контрольного пакета акцій підприємства.

Згідно з прогнозом Мазепи, за підсумками 2023 року обсяг виробництва двох заводів компанії "Кривий Ріг Цемент" становитиме близько 780 тис. тонн за потужності в 1,6 млн тонн.

 

Теги: #мазепа #concorde_capital

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