Економіка

16:24 17.01.2024

"ArcelorMittal Кривий Ріг" у 2023р. виділив на боротьбу з російською агресією і постраждалим від війни 269 млн грн

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"ArcelorMittal Кривий Ріг" у 2023р. виділив на боротьбу з російською агресією і постраждалим від війни 269 млн грн

Криворізький гірничо-металургійний комбінат ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" (АМКР, Дніпропетровська обл.) у 2023 році направив на допомогу в боротьбі з російською агресією і постраждалим від війни 269 млн грн.

Згідно з пресрелізом, 2023 року пріоритетними сферами допомоги стали термінові масштабні інфраструктурні проєкти, пов'язані з ліквідацією наслідків терактів російського агресора, і допомога силам оборони України та громадам. У 2022 році основний акцент соціально-благодійної діяльності підприємство робило на благодійну допомогу постраждалим від війни та підтримку сил оборони Кривого Рогу.

Загалом від початку війни компанія ArcelorMittal та її українське підприємство виділили на допомогу в боротьбі з російською агресією та постраждалим від війни понад 650 млн грн, зазначено у пресрелізі.

Повідомляється також, що після руйнування в червні 2023 року російськими терористами-агресорами дамби Каховської ГЕС, що спричинило широкомасштабну екологічну та гуманітарну катастрофу, склалася загроза повного припинення водопостачання Кривого Рогу та заводу. Тож підприємство в тісній співпраці з владою міста в найкоротші терміни виконало два масштабні інфраструктурні проєкти: розширило водозабірний канал річки Саксагань, щоб збільшити пропускну спроможність транспортування води з КРЕМівського водосховища до водосховища "Південне", і створило "з нуля" і в рекордні терміни (20 днів) 4-кілометровий водогін із річки Інгулець до цього водосховища.

Після запуску водогону пріоритет у відновленні водопостачання надавався місту, а потім - заводу для відновлення виробництва сталі та прокату.

Крім цього, підприємство надало понад 4 тис. тонн будівельних матеріалів і палива, а також електричного обладнання силам оборони України.

АМКР також надавало допомогу постраждалим від війни і внутрішньо переміщеним особам. Серед основних видів допомоги: Відновлення будівель дитсадка і сільради в смт. Архангельське Херсонської обл., звільненому від російських окупантів. Також благодійна допомога будматеріалами Гречаноподівській громаді, Саксаганській райраді, допомога Донецькому державному університету внутрішніх справ у створенні багатофункціонального тактичного містечка для відпрацювання тактики на місці події під час просування на окупованих територіях в умовах населених пунктів і житлових районів. Крім того, купівля портативного ліфта для фізичної реабілітації військовослужбовців і ветеранів війни в Палаці водних видів спорту ДЮСШ №1.

Здійснювалася також матеріальна допомога сім'ям загиблих працівників АМКР, допомога співробітникам комбінату і дочірніх компаній, житло яких постраждало від обстрілів російських агресорів.

"У 2023 році АМКР продовжував бути надійним партнером для України, Кривого Рогу, розташованим навколо підприємства громадам і співробітникам компанії. Як найбільше гірничо-металургійне підприємство країни, ми є одним із головних наповнювачів держбюджету. Незважаючи на те, що підприємство продовжує відновлюватися від наслідків 2022 року з його значними збитками, ми уникнули скорочень персоналу і є надійним партнером місцевих громад. Ми віримо в перемогу України і залишаємося з Україною", - зазначив генеральний директор АМКР Мауро Лонгобардо, якого цитує пресслужба.

"ArcelorMittal Кривий Ріг" - найбільший виробник сталевого прокату в Україні. Спеціалізується на випуску довгомірного прокату, зокрема арматури і катанки.

ArcelorMittal володіє в Україні найбільшим гірничо-металургійним комбінатом "ArcelorMittal Кривий Ріг" і низкою малих компаній, зокрема ПАТ "ArcelorMittal Берислав".

Теги: #arcelormittal

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