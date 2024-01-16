Економіка

15:18 16.01.2024

Мінвідновлення розглядає довгострокові пільги для бізнесу в постраждалих від війни регіонах

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Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури сформувало пріоритети роботи на 2024 рік, серед яких - законодавчі ініціативи щодо запровадження довгострокових пільг для бізнесу, що працює в постраждалих від війни регіонах.

Як повідомила пресслужба міністерства, основні пріоритети на цей рік було сформовано спільно з Всеукраїнською асоціацією громад.

Так, одним із пріоритетів визначено запровадження пільг для бізнесу, який працює або працюватиме в найбільш постраждалих від війни регіонах протягом дії воєнного стану та до 25 років після його завершення. Законопроєкт передбачає скорочення регуляторних процедур і перевірок, запровадження механізму страхування інвестицій від воєнних ризиків, спрощення реалізації проєктів державно-приватного партнерства та концесії.

Також запропоновано ввести надбавку до посадових окладів працівникам бюджетної сфери на постраждалих територіях.

Уже розроблено і законопроєкт про компенсацію різниці в тарифах за тепло і гарячу воду для місцевих бюджетів, що утворилася на підприємствах теплопостачання.

Ще одним пріоритетом на поточний рік буде реалізація реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади відповідно до "Дорожньої карти" до 2027 року. Серед напрямів - удосконалення можливостей моніторингу та менеджменту місцевих податків, можливість залучати позики на проєкти розвитку, реформа ПДФО.

Крім того, важливим пріоритетом є законопроєкт №4298, що забезпечить адміністративний нагляд за законністю рішень органів місцевого самоврядування. У міністерстві очікують на узгодження фінальної версії документа та ухвалення його найближчим часом, зазначає пресслужба.

Пріоритетом також залишається реалізація програми "єВідновлення", йдеться у пресрелізі.

Водночас Мінвідновлення має намір 2024 року продовжити розвиток екосистеми DREAM і збільшити кількість громад, які її використовують. Так, незабаром в екосистемі з'явиться можливість створення фінансових програм і подання заявок на них.

Теги: #пільги #бізнес #мінвідновлення

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