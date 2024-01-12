НБУ оновив інституційну стратегію із фокусом на інклюзію та безбар'єрність

Національний банк України (НБУ) частково оновив інституційну стратегію "Фінансова фортеця України", доповнивши її заходами, спрямованими на розширення фінансової інклюзії та забезпечення безбар'єрності банківського сектору, повідомляють на сайті регулятора в п'ятницю.

"Доступність фінансових послуг для всіх громадян - наш пріоритет... Рішення вже є: мобільні відділення, агентські угоди, вимоги щодо безбар'єрності та інклюзії в клієнтському сервісі. Ми беремо на себе лідерство в консолідації зусиль фінансової системи в цьому напрямі та прискоренні їхньої імплементації", - наводяться в релізі слова голови Нацбанку Андрія Пишного.

Зокрема, це стосуватиметься забезпечення фізичної доступності отримання фінпослуг для клієнтів з інвалідністю, а також надання цих фінпослуг дистанційно.

Зазначається, що реалізація цих заходів буде тісно пов'язана з подальшим розвитком ініціативи "Power banking 2.0" для забезпечення безперебійного доступу всіх громадян до фінпослуг на територіях з низькою фінансовою інклюзією, а також на прифронтових і деокупованих.

Зазначається, що банки спрямують свої зусилля на швидке відновлення послуг на цих територіях шляхом розбудови мобільних відділень, розміщення більшої кількості банкоматів, залучення комерційних агентів з надання фінансових послуг та розширення мережі відділень.

"Також Національний банк розробив план дій для забезпечення роботи сервісу "готівка на касі" на деокупованих територіях, який банки впроваджуватимуть разом із торговельними установами одночасно з відновленням фінансової інфраструктури на цих територіях", - йдеться в релізі центробанку.

Як повідомлялося, НБУ в травні оновив свою інституційну стратегію, раніше розраховану на період до 2025 року, зробивши її безстроковою та сфокусувавши на спротиві вторгненню РФ і післявоєнному відновленні, додавши до її цілей гнучкий обмінний курс і європейську інтеграцію фінсектору та змінивши її назву на "Фінансова фортеця". Вона зосереджена переважно на опір російській агресії та відновлення країни і є гнучким документом, до якого час від часу можуть вноситися зміни. Наступне оновлення стратегії заплановано протягом першого півріччя 2024 року.