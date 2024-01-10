Економіка

15:57 10.01.2024

НАЗК внесло американську Subway до переліку міжнародних спонсорів війни

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Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло американську франшизу ресторанів швидкого харчування Subway до переліку міжнародних спонсорів війни, повідомило агентство.

"Всесвітньо відома франшиза ресторанів швидкого харчування Subway позиціонує себе як здорову альтернативу традиційному фастфуду. Компанія заявляє, що турбується про здоровʼя споживачів, але продовжує працювати в росії, фінансуючи вбивства українців. НАЗК внесло американську Subway до переліку міжнародних спонсорів війни", - йдеться в повідомленні НАЗК у телеграм-каналі в середу.

Як повідомляється, "понад 500 ресторанів компанії продовжують працювати на ринку агресора, сплачуючи сотні тисяч доларів податків до бюджету рф. Також Subway активно рекламує свою діяльність через підсанкційні російські соціальні мережі та доставляє їжу через сервіси "Яндекс", які співпрацюють із державними та правоохоронними органами країни-агресора".

Після початку повномасштабного вторгнення компанія не повідомила ні про яке скорочення своєї діяльності в РФ, а спроб засудити війну Росії проти України від керівництва компанії не було.

 

Теги: #subway #назк #спонсор_війни

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