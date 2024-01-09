Харківські енергетики двічі за останні два дні потрапили під обстріли РФ - Міненерго

За останні два дні бригада електромонтерів із шести осіб Липецького РЕМ АТ "Харківобленерго" двічі потрапила під ворожий обстріл, повідомило Міністерство енергетики.

Згідно з його повідомленням у телеграм-каналі у вівторок, 8 січня енергетики опинилися під артобстрілом ворога в с. Веселому, у вівторок за 200 метрів від місця роботи енергетиків у с. Слобожанському розірвалася ворожа авіабомба.

Як зазначило Міненерго, ситуація ускладнювалася через погодні умови - ожеледь не давала змоги швидко залишити небезпечну зону.

"На щастя, енергетики не постраждали і, попри терор ворога, змогли виконати свою роботу - відновили електропостачання в чотирьох населених пунктах для понад 1,1 тис. споживачів", - наголосило міністерство.