НБУ розробив методичні рекомендацій щодо безбар'єрного доступу до фінансових послуг

Фінансові послуги рекомендується надавати людям із інвалідністю та іншим маломобільним групам населення шляхом забезпечення інформаційно-технологічної доступності продуктів і послуг для споживачів з різними функціональними порушеннями.

Про це йдеться в розробленому та оприлюдненому Національним банком України (НБУ) проєкті методичних рекомендацій щодо інклюзивного надання фінансових послуг для громадян з інвалідністю та інших маломобільних груп, оприлюдненому на сайті регулятора.

Водночас наголошується, що пропозиції мають рекомендаційний, інформаційний та роз'яснювальний характер, стосуються окремого напряму діяльності фінансової установи - обслуговування споживачів із маломобільних груп населення, не містять норм, обов'язкових для виконання органами державної влади, місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами.

Так згідно з ним, піднаглядним НБУ структурам рекомендовано, зокрема, здійснювати активне застосування технологій розпізнавання ідентифікаційних даних особи, включно з біометричними даними (ідентифікація за відбитком пальця), за зовнішністю, за голосом, та спрощеного введення кодів підтвердження до систем дистанційного обслуговування. Обладнати приміщення установи "читаючою машиною" - пристроєм, що поєднує в собі функції синтезу мовлення та сканування, і робочим місцем споживача зі встановленою програмою екранного збільшення та програмою або пристроєм для перетворення друкованого тексту на мовленнєвий сигнал (екранний диктор).

Обладнати приміщення установи комунікаційним пристроєм/програмним забезпеченням за типом введення інформації через клавіатуру для спілкування споживача з працівником установи та робоче місце працівника установи пристроєм або програмним забезпеченням для організації відеозв'язку з перекладачем жестової мови.

Крім того, у проєкті містяться рекомендації щодо: фізичної доступності приміщень та використання спеціального обладнання, системи дистанційного обслуговування, технічні вимоги до сайтів і застосунків, а також уважного ставлення до клієнтів з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема, таких, які не містять ознак дискримінації або зневажливої лексики тощо.

"Розбудова безбар'єрного суспільства потребує часу, ресурсів і, найголовніше, щирого залучення та емоційної емпатії від ініціаторів та учасників процесу - кожного з нас. Ми прагнемо створити середовище, де кожен громадянин незалежно від обставин може отримати необхідні фінансові послуги та брати активну участь в економічному відновленні нашої країни", - цитується на сайті голова НБУ Андрій Пишний.

Рекомендації закликають усі фінансові установи дотримуватися принципу корпоративної відповідальності та докладати додаткових зусиль для створення рівних можливостей і повноцінного економічного життя в соціумі для всіх без винятку клієнтів.

Пропозиції до проєкту методичних рекомендацій приймаються до 15 лютого включно.