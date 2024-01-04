Економіка

14:52 04.01.2024

Європейського виробника морепродуктів Vici внесено до списку міжнародних спонсорів війни

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Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) України внесло провідного європейського виробника морепродуктів Viciunai Group, відомого споживачам своїм топовим продуктом - крабовими паличками під ТМ Vici, до списку міжнародних спонсорів війни, повідомила пресслужба агентства в телеграм-каналі.

"Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну представники Viciunai Group обіцяли, що компанія піде з російського ринку. Vici не зупиняє своїх потужностей у Росії, шукає нових працівників і сплачує значні податки до бюджету агресора. Це стало підставою для внесення Viciunai Group до переліку міжнародних спонсорів війни", - йдеться в повідомленні.

У НАЗК зазначили, що в березні 2022 року, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, керівник литовської групи Шарунас Матійошатіс заявив, що компанія піде з російського ринку протягом трьох-чотирьох місяців. Однак вона не припиняє роботу в Росії і залишається одним із найулюбленіших брендів російських споживачів.

"Viciunai веде свій бізнес у Росії у звичайному режимі без жодних скорочень, успішно захищає російську торгову марку в суді, продовжує набирати персонал на свої дочірні підприємства, підтримуючи ринок праці в Росії", - пояснили в агентстві.

Як приклад непослідовності заяв і дій компанії НАЗК навело діяльність виробничого комплексу ТОВ "Вічюнай-Русь" (Калінінградська обл.), що є найбільшим підприємством Viciunai Group, де працюють 1,5 тис. осіб. У 2022 році його чистий прибуток збільшився на 156% - до $20 млн.

Крім того, дочірня компанія Viciunai ТОВ "БалтКо", як офіційний представник компанії в Росії, надає там послуги з перевезення продуктів рибної кулінарії, рибної переробки, суримі та морепродуктів. Її чистий прибуток за 2022 рік становив $2,5 млн.

"Поки що такі відомі бренди, як Vici, продовжують перебувати на ринку Росії. Незважаючи на всі військові злочини агресора, світ отримує неправильний сигнал, що Росія залишається частиною міжнародних економічних процесів. Так і росіяни бачать, що демократичний світ від них не відвернувся, а вони все роблять правильно. Багато компаній уже зробили правильний вибір на користь цінностей демократії та доброчесності, вийшовши з російського ринку. Однак Viciunai Group не стала однією з них і не змогла вийти за межі своїх порожніх обіцянок", - заявив голова НАЗК Олександр Новіков.

Viciunai Group - глобальний виробник і постачальник продуктів харчування. Є найбільшим переробником суримі на планеті та одним із найбільш економічно потужних виробників морепродуктів у Європі. Головний офіс групи розташований у Литві, заводи працюють у Литві, Іспанії, Естонії та Росії.

Теги: #назк #спонсор_війни #vici

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