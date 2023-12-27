Нацстратегія доходів передбачає доступ податкової до інформації про банківські рахунки та відновлення прогресивного ПДФО

Національна стратегія доходів на 2024-2030 роки передбачає надання податковій доступу до інформації про банківські рахунки платників податків і відновлення прогресивної шкали ставок податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) замість нинішньої фіксованої ставки 18%, яка з 2016 року змінила малопрогресивну шкалу зі ставками 15% і 20%.

"Відновлення прогресивної шкали ставок з однією або двома значно вищими ставками ПДФО для частини доходу осіб з високими доходами, що перевищують встановлений законом рівень; заміна мінімального неоподатковуваного податку на надання персональної соціальної допомоги особам з низьким рівнем доходу", - зазначені в документі заплановані зміни.

Передбачається також перегляд пільг і спеціальних умов оподаткування ПДФО, а також впровадження ефективної стимулюючої системи податкових відрахувань (повернення сплачених податків), пов'язаних із витратами на розвиток особистого трудового потенціалу, навчання дітей, створення або розширення власного бізнесу, самостійне поліпшення житлових і побутових умов, лікування та інше.

Водночас наголошується, що перехід 2016 року на нинішню плоску шкалу через відсутність ефективного контролю доходів фізосіб, пов'язаного з неможливістю отримання контролюючими органами від банків інформації про фактичні обсяги надходжень грошових коштів на рахунки платників податків, призвів до позитивних результатів для бюджету.

"Таким чином, просте запровадження прогресивної шкали в оподаткуванні ПДФО без зміни інструментів адміністрування цього податку не є ефективним", - йдеться в документі.

Зазначається, що заходи реформи ПДФО узгоджуватимуться за змістом і в часі із заходами реформи спрощеної системи оподаткування (ССО), щоб запобігти зловживанням і зменшити стимули для підміни офіційних трудових відносин цивільно-правовими відносинами з фіктивними самозайнятими особами.

Передбачається, що паралельно з упровадженням реформи ПДФО буде запроваджено зміни до законодавства, відповідно до яких контролюючим органам буде надано можливість посилити контроль за доходами та витратами фізосіб шляхом надання контролюючим органам доступу до банківської інформації про рух коштів на рахунках платників податків.

У документі сказано, що до початку реформи потрібно провести реформу податкового адміністрування в частині забезпечення конфіденційності та захисту даних у системах Державної податкової служби (зокрема інформації, отриманої від платників податків і податкових агентів).

Як повідомлялося, 2004 року в Україні було скасовано оподаткування доходів громадян за прогресивною шкалою (від 10% до 40%), замість якої запроваджено плоску шкалу ПДФО на рівні 13%. У 2007 році її підвищили до 15%, а в 2011 році до неї додали ставку 17% - для тих, хто отримує доходи понад 10 розмірів мінімальної зарплати, яку з 2015 року збільшили до 20%.