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13:38 29.05.2024

Підприємці готові долучитися до розроблення найкращих практик розвитку бізнесу, але Кабмін намагається їх не чути - голова київського "УДАРу"

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Київ. 29 травня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Розроблення Національної стратегії доходів до 2030 року, яка викликала значну критику в бізнес-середовищі, та її презентація відбулися без будь-якого широкого громадського обговорення, і її впровадження становить ризики для української економіки, вважає заступник міського голови Києва - секретар Київської міської ради, керівник Київської міської організації партії "УДАР" Володимир Бондаренко.

"Найбільшу критику викликає низка положень національної стратегії, які стосуються, фактично, знищення спрощеної системи оподаткування... Це відбувається на тлі погіршення місця України в рейтингу економічних свобод... Зазначені ризики у разі запровадження Національної стратегії доходів до 2030 року можуть призвести до значної тінізації економіки, до переходу бізнесу в тінь, ухилення від оподаткування, а також перекладання податкового навантаження на кінцевого споживача, що насправді фактично підвищує ціни на всі товари й послуги, які є предметом оподаткування", - зазначив Бондаренко на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" в середу.

Він наголосив, що бізнес на сьогодні становить основу внутрішньої підтримки сил оборони та безпеки України, а також основу для післявоєнної відбудови України.

"На жаль, і розроблення національної стратегії, і її презентація відбулися без будь-якого широкого громадського обговорення, обговорення в експертному середовищі та обговорення з представниками бізнесу. Низка круглих столів, які проводять з ініціативи партії "УДАР" із представниками бізнес-середовища, свідчать про те, що підприємці готові долучитися до розроблення найкращих практик розвитку бізнесу, проте уряд намагається їх не чути", - наголосив заступник мера української столиці.

Він зауважив, що демократична країна неможлива без відповідних економічних свобод.

"І бізнес-спільнота, і ми, як представники політичної партії "УДАР", закликаємо уряд розпочати широке експертне та громадське обговорення Національної стратегії доходів до 2030 року для того, щоб зняти ті ризики, які можуть призвести до переходу бізнесу в тінь... Ми вкотре сподіваємось, що уряд почує підприємців, і ми зможемо уникнути чергового осередку для суспільного невдоволення", - зазначив Бондаренко.

Теги: #удар #нацстратегія

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