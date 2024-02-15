Прогресивну шкалу ПДФО варто впроваджувати після війни - голова комітету ВР Гетманцев

Впровадження прогресивної шкали оподаткування доходів фізичних осіб, запропоноване урядом у Національній стратегії доходів, є гарною ідеєю, але її реалізація потребуватиме вдосконалення адміністрування та декларування, тому запроваджувати її можна після війни, вважає голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Прогресивна шкала - підтримую, можна це буде запроваджувати, тому що в цьому є логіка і є позитивний досвід американського, європейського оподаткування: якщо ти заробляєш більше, то маєш платити більше. Це більш справедливий підхід, тому що економічна цінність однієї гривні в доході в 7 тис. грн і в доході в 7 млн грн абсолютно різна", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Але знову ж таки це можна робити тільки на другому етапі й після війни", - додав голова комітету, уточнивши, що перший етап - це реформування податкових і митних органів за двома такими стратегічними напрямами, як диджиталізація та антикор.

Гетманцев наголосив, що єдиною перевагою плоскої ставки є легкість адміністрування, тоді як прогресивна шкала передбачає декларування, в деяких випадках - повернення державою переплачених платником податків сум, тобто більш складні механізми, які можна впровадити лише після диджиталізації податкових відносин і проведення навчання платників.

"Прогресивну шкалу може бути запроваджено, коли процес заповнення декларації стане дуже, дуже простим та доступним і не буде нікого напружувати. Податкова вже здійснює передзаповнення декларацій платників, але цей процес потрібно вдосконалювати", - сказав голова комітету.

Водночас він закликав активніше користуватися електронним кабінетом платника податків і запровадженим 2023 року застосунком "Моя податкова" з розширеними можливостями, щоб розуміти баланс відносин із податковою та державою.