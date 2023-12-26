"Укрпошта" спільно з естонською Omniva, словацькою Omniva і "УЗ" почала доставку міжнародних відправлень залізницею

- "Укрпошта" спільно з Національною поштою Естонії Omniva, словацькою Interport і "Укрзалізницею" (УЗ) уперше з 2002 року здійснила першу доставку міжнародних посилок до України залізницею, повідомила пресслужба поштового оператора у вівторок.

"У першій тестовій доставці залізницею Omniva і "Укрпошта" спільно доставили три вагони практично з 80 тис. посилок клієнтів зі світових маркетплейсів", - ідеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що при доставці залізницею посилки перетинають кордон за добу.

"Укрпошта" прийняла імпортну міжнародну пошту вантажними залізничними вагонами вперше з 2002 року. Завдяки "Укрзалізниці" та пошті Естонії, яка є ключовим транзитним партнером "Укрпошти" під час доставки посилок зі світових маркетплейсів, зокрема, з китайських онлайн-магазинів, сполучення буде регулярним", - ідеться в повідомленні.

В "Укрпошті" наголосили, що нове транспортне рішення надасть змогу компаніям не залежати від ситуації на кордоні та доставляти будь-які обсяги посилок клієнтів.

"З урахуванням блокади більшості автомобільних пунктів пропуску на кордоні з Польщею та Словаччиною, а також зі збільшенням черг на пунктах пропуску, що залишаються відкритими, доставка залізницею дає змогу "Укрпошті" перетинати кордон, незважаючи на форс-мажорні ситуації", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що нова логістична схема сприяє оперативній доставці посилок у пік сезонних розпродажу на міжнародних торгових майданчиках.

Раніше на підсумковій зустрічі Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури гендиректор глава "Укрпошти" Ігор Смілянський сказав, що Україна не втрачає надії запустити поштовий потяг "Варшава - Київ", що дасть змогу скоротити термін доставки посилок з Європи до одного дня. Водночас термін доставки посилок до США скоротиться з нинішніх 8-10 днів до трьох-чотирьох днів.

"Укрпошта" до повномасштабного російського вторгнення в Україну відправляла міжнародні відправлення з міжнародного аеропорту "Бориспіль" (Київ) у співпраці з 15 авіалініями. При цьому до Нью-Йорка, Торонто і Пекіна виконувалися прямі рейси. Після початку війни і закриття українських аеропортів оператор перейшов на доставку міжнародних відправлень до Європи, зокрема в європейські аеропорти, автотранспортом.

Переговори з польською залізницею про запуск регулярних рейсів "поштового поїзда" тривають із 2022 року. Як альтернатива "Укрпошта" згодна на варіант причіпних поштових вагонів до пасажирських поїздів, що прямують до Перемишля, де є спеціалізована митниця для приймання поштових відправлень. Отримати згоду польської сторони на реалізацію цього проєкту поки що не вдалося.