Економіка

12:39 22.12.2023

Середні ціни на первинному ринку нерухомості Києва до кінця 2023 року становлять $1938/кв. м - City One Development

2 хв читати
Середні ціни на первинному ринку нерухомості Києва до кінця 2023 року становлять $1938/кв. м - City One Development

Середні ціни на первинному ринку нерухомості Києва наприкінці грудня 2023 року становлять $1938/кв. м, що на 5% нижче, ніж рік тому, і на 1,5% нижче від довоєнних показників, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі інвестиційно-девелоперської компанії City One Development.

Як зазначено у звіті, середня ціна по Києву на первинному ринку протягом першого воєнного року зросла на 4%, курс долара зріс із 27 до 37 грн/$. У 2023 році курс долара залишився стабільним на рівні 36,6 грн/$ за курсом НБУ. Однак не всі забудовники змогли зберегти 2023 року активні темпи будівництва, продаж на ринку значно скоротився порівняно з довоєнним рівнем. За перше півріччя 2023 року ціни відкотилися на 4%, за друге півріччя - на 1%.

Зменшення середньої ціни на ринку відбулося переважно за рахунок дорогих сегментів: преміум-клас знизив доларові ціни на 12%, до $4080, бізнес-клас - на 7%, до $2363.

Бюджетні сегменти демонструють більшу стійкість і збереження попиту в кризових умовах. Ціна зростає мірою підвищення рівня готовності проєктів. За результатами року ціни на економ-клас зросли на 5%, до $1113; комфорт-клас на 2%, до $1378.

Обсяг ринку на далі скорочуватиметься. Частина об'єктів (близько 20%) так і не відновила будівництво і продаж після початку війни, деякі об'єкти вже розпродані, нові не виходять на ринок.

Згідно з аналітичною базою City One Development, за два роки кількість об'єктів скоротилася на 23% - зі 192 ЖК наприкінці 2021-го до 147 до кінця 2023 року. Скорочення кількості представлених об'єктів відбувається в усіх сегментах первинного ринку.

У загальному обсязі пропозицій уже майже половина проєктів позиціонується в класі комфорту (46%). В економ-класі позиціонується лише кожен десятий об'єкт у Києві (10%). Частки бізнес-класу (35%) і преміум-класу (9%) залишаються стабільними.

Найбільша кількість і найдорожчі ЖК будуються в правобережних центральних і прицентральних районах міста - Печерському, Шевченківському, Голосіївському та Подільському.

У дослідженні наголошується, що зменшений попит на первинну нерухомість під час війни сконцентрувався на найбільш ліквідних об'єктах, на тих, що активно будуються і за своїми параметрами приваблюють платоспроможних клієнтів.

City One Development - інвестиційно-девелоперська компанія, що реалізує комплекс послуг у сфері створення та розвитку об'єктів нерухомості. Серед проєктів компанії в столиці "Новопечерські Липки", "Бульвар Фонтанів", "Святобор". Портфель реалізованих проєктів налічує понад 900 тис.кв.м, на етапі будівництва - 600 тис.кв.м.

Теги: #нерухомість #первинка #city_one_development

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:24 15.12.2023
Іпотечне кредитування активізувалося в регіонах

Іпотечне кредитування активізувалося в регіонах

09:11 06.12.2023
Найбільш затребуваним форматом торговельної нерухомості в Україні залишаються районні ТЦ - думка

Найбільш затребуваним форматом торговельної нерухомості в Україні залишаються районні ТЦ - думка

13:02 05.12.2023
Під час відновлення найбільш затребуваними будуть технології швидкого будівництва - експерт

Під час відновлення найбільш затребуваними будуть технології швидкого будівництва - експерт

16:04 04.12.2023
Угруповання з числа адвокатів і нотаріусів привласнило 16 квартир киян, серед потерпілих - військові

Угруповання з числа адвокатів і нотаріусів привласнило 16 квартир киян, серед потерпілих - військові

18:27 01.12.2023
Попит на квартири з готовим ремонтом на первинному ринку житла поступово зростає - забудовники

Попит на квартири з готовим ремонтом на первинному ринку житла поступово зростає - забудовники

11:32 30.11.2023
Ribas Hotels Group спільно з Ama Family Resort реалізують три нові готелі

Ribas Hotels Group спільно з Ama Family Resort реалізують три нові готелі

10:05 22.11.2023
Concorde Capital інвестувала близько 200 млн грн у проєкт котеджного містечка в Ірпені

Concorde Capital інвестувала близько 200 млн грн у проєкт котеджного містечка в Ірпені

17:00 27.10.2023
Зеленський підписав закон про компенсації громадянам, які самостійно відремонтували пошкоджене окупантами житло

Зеленський підписав закон про компенсації громадянам, які самостійно відремонтували пошкоджене окупантами житло

15:37 27.10.2023
В Україні запрацював механізм реєстрації спеціальних майнових прав на майбутні об'єкти нерухомості

В Україні запрацював механізм реєстрації спеціальних майнових прав на майбутні об'єкти нерухомості

15:12 26.10.2023
Активність ринку житлової нерухомості зросла на третину порівняно з 2022 роком

Активність ринку житлової нерухомості зросла на третину порівняно з 2022 роком

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Лише три з 20 найбільших банків за результатами діагностики потребують докапіталізації - НБУ

Глава Мінфіну заявляє про ризики фінансування в січні-лютому та активізацію внутрішніх ресурсів

Україна отримала EUR1,5 млрд макрофінансової допомоги від ЄС

Fitch підвищив рейтинг "Нафтогазу" до "CC"

Україна залучила грант EUR150 млн від ЄС

ОСТАННЄ

Лише три з 20 найбільших банків за результатами діагностики потребують докапіталізації - НБУ

ДТЕК бачить перспективу заміни теплоелектростанцій ММР у майбутньому - топменеджер

Президент підписав закон про граничну ставку мікрокредитування 2,5% за добу зі зниженням до 1% за 240 днів і одноразовий продаж рублів

Уряд пропонує відновити програму компенсації вартості сільгосптехніки

Постачання газу з російського проєкту "Арктик СПГ-2" зупинено через санкції США

Мала приватизація через "Прозорро.Продажі" поповнила бюджети на 3,3 млрд грн у 2023 р.

Мінфін заперечує необхідність невідкладних заходів для забезпечення фінансування у 2025 р.

"Інтергал-Буд" планує запуск чотирьох нових проєктів житла у 2024 році

Глава Мінфіну заявляє про ризики фінансування в січні-лютому та активізацію внутрішніх ресурсів

Україна отримала $950 млн від Японії за проєктами СБ INSPIRE і HOPE

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА