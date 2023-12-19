Boeing компанії Skyline Express вилетів із аеропорту "Бориспіль"

Технічний перегін повітряного судна Boeing 777-300 із міжнародного аеропорту "Бориспіль" (Київ) до Європи було виконано близько 9.00 у вівторок за запитом української авіакомпанії Skyline Express, повідомила .

"Це вже четвертий успішний перегін повітряного судна з аеропорту "Бориспіль" від початку війни. Навіть під час закриття повітряного простору аеропорт "Бориспіль" залишається спрямованим на забезпечення операційної готовності та фінансової стійкості", - зазначила компанія на своїй фейсбук-сторінці.

Український аеропорт наголосив, що на рейсі було дотримано стандартів авіаційної безпеки та безпеки польотів відповідно до директив, які діють на час введення воєнного стану в Україні. Рейс проходив без пасажирів і вантажу на борту.

Уточнено, що з моменту закриття повітряного простору над Україною повітряні судна Skyline Express перебували на стоянці в аеропорту "Бориспіль", де проходили технічну підтримку та обслуговування.

"Ця стратегічна ініціатива відкриває шлях до відновлення регулярних операцій, щойно відповідна оцінка ризиків цього дасть змогу", - йдеться в повідомленні.

ТОВ "Авіакомпанія "Скайлайн Експрес" (Тячів Закарпатської обл.), згідно з держреєстром, створено 2008 року. Спочатку компанія називалася "ЮТейр-Україна" і серед співвласників мала російський "ЮТейр-Лізинг", а до березня 2023 року - "Азур Ейр Україна", що співзвучно російській Azur Air, яка позиціонує себе як найбільша чартерна авіакомпанія РФ. У держреєстрі кінцевим бенефіціаром зазначена киянка Катерина Самойлик.

Наразі Skyline Express Airline декларує надання пасажирам рейсів із Польщі та країн Балтії на морські курорти Європи, Туреччини та Єгипту. У її флоті - один Boeing 737-800, п'ять Boeing 757-300, три Boeing 767-300er і один Boeing 777-300.

У реєстрі цивільних суден України наразі значаться лише два Boeing 777: Boeing 777-200 збанкрутілої компанії "Міжнародні авіалінії України" і зазначений Boeing 777-300ER 2007 року випуску, який був зареєстрований 14 липня 2023 року на період до травня 2024 рокц. Раніше він був зареєстрований на авіакомпанію Azur Air Ukraine. Власником літака в реєстрі зазначена Aercap Ireland Capital Designated Activity Company.

Небо над Україною було закрито з початку повномасштабного вторгнення РФ у країну 24 лютого 2022 року.