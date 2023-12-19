УЗ із 20 грудня запустить аналог City Express у Дніпрі

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) з 20 грудня запускає аналог Kyiv City Express у Дніпрі. Dnipro City Express з'єднає місто з передмістям і містами-сателітами, повідомила пресслужба компанії.

"Укрзалізниця" дає старт новому проєкту міської мобільності в черговому регіоні. Система Dnipro City Express запуститься в Дніпрі вже з 20 грудня цього року", - зазначено в повідомленні.

На першому етапі Dnipro City Express курсуватиме за маршрутом Дніпро - Кам'янське і зупинятиметься на станціях Горяїнове, Діївка, Сухачівка та Запоріжжя-Кам'янське, - повідомляє компанія.

Поїзди відправлятимуться з Дніпра о 5:14 (крім вихідних), 6:20, 10:00, 11:30 (крім вихідних), 15:40, 17:10 (крім вихідних), 19:10. Назад, із Кам'янського, поїзди відправлятимуться о 6:14 (крім вихідних), 9:00, 11:26, 12:42 (крім вихідних), 16:41, 19:12 (крім вихідних), 20:14.

Час у дорозі в обох напрямках від початкової до кінцевої станції становитиме приблизно 40 хвилин, а вартість - від 12 до 18 грн.

В УЗ повідомили, що для виконання поїздок за маршрутом використовуватиметься оновлений і сучасний рухомий склад: на маршруті курсуватимуть відновлені на потужностях "Укрзалізниці" електропоїзди серії ЕПЛ2Т.

Поїзди будуть оснащені пандусами, місцями для людей з інвалідністю та інклюзивними вбиральнями, навігацією зі шрифтом Брайля, місцями для велосипедів, а ще - портами Type-C і USB для заряджання гаджетів.