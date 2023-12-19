Економіка

11:19 19.12.2023

Негода залишила без світла 132 населені пункти, планових відключень не передбачається - Міненерго

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Негода залишила без світла 132 населені пункти, планових відключень не передбачається - Міненерго

Через негоду в Україні знеструмлено 132 населені пункти в трьох областях, планових обмежень електропостачання не застосовують, повідомило Міністерство енергетики.

Згідно з його релізом у вівторок, найбільше знеструмлених населених пунктів через несприятливі погодні умови в Донецькій області - 100. Водночас енергетики дали живлення 59 населеним пунктам (25,5 тис. абонентів). Над усуненням пошкоджень у мережах працює 61 бригада енергетиків, 77 одиниць техніки. Роботи з відновлення електропостачання ускладнені обмерзанням мереж, руйнуванням опор і бойовими діями, зазначає Міненерго.

Ще 16 населених пунктів без електрики внаслідок негоди, зокрема на Харківщині, де через обледеніння впали або були пошкоджені 492 опори, що ускладнює відновлення електропостачання. Водночас через нові обстріли там є пошкодження системи газопостачання та відключені споживачі.

Відключення е/е через негоду також є в Дніпропетровській області. А в Запорізькій без електроенергії з технічних причин і через бойові дії залишаються 63 населених пункти, у Сумській - 57, у Херсонській - 45, Чернігівській - 14.

Надзвичайну ситуацію зафіксовано у Львівській області - у Жидачівському районі у квартирі багатоквартирного будинку виявлено тіла двох осіб без ознак життя. Попередня версія - отруєння газом через порушення правил користування. До встановлення причин нещасного випадку припинено подання газу до квартири.

Загалом ситуація в енергосистемі стабільна і контрольована, планових відключень побутових споживачів не передбачають, зазначає міністерство.

Теги: #енергетика #міненерго

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