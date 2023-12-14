Низка аграрних асоціацій просить президента знайти компроміс щодо ринку землі

Всеукраїнська аграрна рада, Аграрний союз України, Всеукраїнський конгрес фермерів, Асоціація фермерів та приватних землевласників України та Всеукраїнський аграрний форум звертаються до президента Володимира Зеленського з проханням знайти компроміс щодо другого етапу земельної реформи, який з 1 січня 2024 року запроваджує продаж в "одні руки" до 10 тис. га.

"Задля збереження балансу та надання рівних прав для всіх без винятку українських аграріїв учасники круглого столу виступили проти підняття ліміту допустимого обсягу землі у власності однієї особи з поточних 100 до 10 тис. гектарів в одні руки з 2024 року. Вони пропонують залишити до кінця війни й ще на два роки після перемоги ліміт 100 гектарів в "одні руки" як для юридичних, так і для фізичних осіб", - йдеться в поширеній у четвер заяві за підсумками круглого столу.

Згідно з нею, державні органи ігнорують заклик цих асоціацій до дискусії та переговорів.

"Ми, малий і середній бізнес, - це 65% усього аграрного бізнесу, який приносить країні 20% ВВП. Чому ми тут сьогодні? Якщо відверто, тому що ми боїмося. Нам не донесли аргументи, нам не пояснили, що буде з 1 січня 2024 року", - наголосив голова Всеукраїнської аграрної ради Андрій Дикун.

За його словами, бажання малих і середніх аграріїв відтермінувати збільшення з 2024 року лімітів на купівлю землі пояснюють критичним фінансовим станом агропідприємств у 2023 році: в умовах війни в них немає коштів на купівлю землі.

Голова Аграрного союзу України Геннадій Новіков заявив, що закон про ринок землі не може діяти в умовах воєнного стану, коли велика кількість потенційних покупців перебуває в лавах ЗСУ.

"Великий агробізнес - за ринок землі, середній - проти лімітів, малий - проти другого етапу взагалі. І це під час війни. Аграрні асоціації висловлюють те, що болить фермерам. Вважаю, що владі треба вислухати агросектор і напрацювати єдине рішення, яке влаштує всіх, як у 2019 році, коли ухвалювали закон", - зазначила голова Всеукраїнського аграрного форуму, що об'єднує асоціації малого, середнього та великого аграрного бізнесу, Марія Дідух.