Економіка

20:15 14.12.2023

Низка аграрних асоціацій просить президента знайти компроміс щодо ринку землі

2 хв читати
Низка аграрних асоціацій просить президента знайти компроміс щодо ринку землі

Всеукраїнська аграрна рада, Аграрний союз України, Всеукраїнський конгрес фермерів, Асоціація фермерів та приватних землевласників України та Всеукраїнський аграрний форум звертаються до президента Володимира Зеленського з проханням знайти компроміс щодо другого етапу земельної реформи, який з 1 січня 2024 року запроваджує продаж в "одні руки" до 10 тис. га.

"Задля збереження балансу та надання рівних прав для всіх без винятку українських аграріїв учасники круглого столу виступили проти підняття ліміту допустимого обсягу землі у власності однієї особи з поточних 100 до 10 тис. гектарів в одні руки з 2024 року. Вони пропонують залишити до кінця війни й ще на два роки після перемоги ліміт 100 гектарів в "одні руки" як для юридичних, так і для фізичних осіб", - йдеться в поширеній у четвер заяві за підсумками круглого столу.

Згідно з нею, державні органи ігнорують заклик цих асоціацій до дискусії та переговорів.

"Ми, малий і середній бізнес, - це 65% усього аграрного бізнесу, який приносить країні 20% ВВП. Чому ми тут сьогодні? Якщо відверто, тому що ми боїмося. Нам не донесли аргументи, нам не пояснили, що буде з 1 січня 2024 року", - наголосив голова Всеукраїнської аграрної ради Андрій Дикун.

За його словами, бажання малих і середніх аграріїв відтермінувати збільшення з 2024 року лімітів на купівлю землі пояснюють критичним фінансовим станом агропідприємств у 2023 році: в умовах війни в них немає коштів на купівлю землі.

Голова Аграрного союзу України Геннадій Новіков заявив, що закон про ринок землі не може діяти в умовах воєнного стану, коли велика кількість потенційних покупців перебуває в лавах ЗСУ.

"Великий агробізнес - за ринок землі, середній - проти лімітів, малий - проти другого етапу взагалі. І це під час війни. Аграрні асоціації висловлюють те, що болить фермерам. Вважаю, що владі треба вислухати агросектор і напрацювати єдине рішення, яке влаштує всіх, як у 2019 році, коли ухвалювали закон", - зазначила голова Всеукраїнського аграрного форуму, що об'єднує асоціації малого, середнього та великого аграрного бізнесу, Марія Дідух.

Теги: #земля #протест #ринок

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:30 09.12.2023
Угорські перевізники 11 грудня розпочнуть протест на кордоні біля ПП "Захонь-Чоп"

Угорські перевізники 11 грудня розпочнуть протест на кордоні біля ПП "Захонь-Чоп"

07:12 09.12.2023
Рада ЄС і Європарламент домовилися стосовно правил майбутнього ринку водню і газу

Рада ЄС і Європарламент домовилися стосовно правил майбутнього ринку водню і газу

19:30 06.12.2023
Попит на вакцину від грипу на приватному ринку від грипу є, але менший, ніж довоєнний - головний санлікар

Попит на вакцину від грипу на приватному ринку від грипу є, але менший, ніж довоєнний - головний санлікар

10:27 29.11.2023
ДБР викрило злочинну організацію, яка заволоділа стратегічними землями на Київській ГЕС

ДБР викрило злочинну організацію, яка заволоділа стратегічними землями на Київській ГЕС

16:43 27.11.2023
Аграрії просять президента ухвалити рішення про коригування 2-го етапу земельної реформи з урахуванням воєнних реалій в АПК – ВАР

Аграрії просять президента ухвалити рішення про коригування 2-го етапу земельної реформи з урахуванням воєнних реалій в АПК – ВАР

20:31 24.11.2023
Молдова приєднується до Програми єдиного ринку ЄС

Молдова приєднується до Програми єдиного ринку ЄС

15:12 26.10.2023
Активність ринку житлової нерухомості зросла на третину порівняно з 2022 роком

Активність ринку житлової нерухомості зросла на третину порівняно з 2022 роком

23:52 14.10.2023
Ринок металопрокату України за 9 міс. зріс майже вдвічі, частка імпорту становила майже третину

Ринок металопрокату України за 9 міс. зріс майже вдвічі, частка імпорту становила майже третину

15:08 06.10.2023
Philip Morris відновила свою частку на українському ринку сигарет до 24%

Philip Morris відновила свою частку на українському ринку сигарет до 24%

10:33 03.10.2023
МЗС України виступило з рішучим засудженням примусового етапування з Криму політв'язнів Джеляла, Асана та Азіза Ахтемових

МЗС України виступило з рішучим засудженням примусового етапування з Криму політв'язнів Джеляла, Асана та Азіза Ахтемових

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

"Укренерго" отримало статус повноправного члена в ENTSO-E

НБУ очікувано знизив облікову ставку до 15%

Норвегія посилить фінансову підтримку України - прем'єр

Шмигаль закликав українців економити е/е через дефіцит в енергосистемі

Агентство відновлення реалізує трирівневу систему захисту енергетичної інфраструктури - Найєм

ОСТАННЄ

"Укренерго" отримало статус повноправного члена в ENTSO-E

Голова Нацбанку пояснив невелике ослаблення гривні в останні дні сезонністю

НБУ очікувано знизив облікову ставку до 15%

Держаудитслужба здійснює аудит АТ "Укрзалізниця" за період дії воєнного стану

Гетманцев ініціює новий закон про держрегулювання підакцизної продукції

"Київтеплоенерго" провело тренування з розгортання мобільних котелень і перепідключення теплоджерел на альтернативне живлення

Інтернет-магазин групи "Текстиль-Контакт" від початку війни збільшив щомісячний продаж майже в 1,7 раза

Продаж житла в новобудовах відновився на чверть до довоєнного часу, попит на 80% - дослідження "ЛУН"

Норвегія посилить фінансову підтримку України - прем'єр

Мінекономіки прогнозує набуття чинності Угодою про вільну торгівлю з Туреччиною на початку 2024р.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА