Мінекономіки презентувало країнам-донорам проєкт Національної стратегії протимінної діяльності

Міністерство економіки презентувало міжнародним партнерам проєкт Національної стратегії протимінної діяльності, попередні результати роботи у 2023 році, плани та потреби України у сфері протимінної діяльності (ПМД) на наступний рік, повідомила пресслужба міністерства.

Проєкт було презентовано під час засідання секторальної робочої групи з протимінної діяльності в четвер, а сама стратегія перебуває на останній стадії розроблення. Його розроблено у співпраці з Женевським міжнародним центром гуманітарного розмінування, Програмою розвитку ООН та іншими міжнародними партнерами за підтримки Європейського Союзу та Фонду Говарда Баффета.

Перша віцепрем'єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко зазначила, що за два місяці після першого засідання робочої групи Україна досягла певного прогресу в розмінуванні. Зокрема, було проведено Міжнародну донорську конференцію з гуманітарного розмінування, на якій донори оголосили зобов'язання щодо допомоги Україні.

За даними Мінекономіки, до теперішнього часу нетехнічним обстеженням охоплено близько 50 тис. кв. км за запланованих 45 тис. кв. км. З вересня піротехніки додатково обстежили 50 тис. га сільгоспугідь, після чого 37 тис. га повернуто в продуктивне використання. При цьому триває сертифікація операторів ПМД - уже сертифіковано 18 операторів, ще понад 30 проходять сертифікацію.

"Як Міністерство економіки ми хочемо прив'язати всі наші подальші зусилля з очищення територій до впливу на ВВП, щоб наша робота створювала позитивний та реальний ефект для економіки та зменшення впливу мінного забруднення на людей, щоб попередити нові інциденти та захистити людей там, де вони вже відбулися", - наголосив заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний.

У планах на наступний рік Мінекономіки відзначило створення прозорого ринку послуг із розмінування, цифровізацію сфери, врегулювання питань управління інформацією та процесами розмінування. Серед намічених напрямів також стимулювання національного виробництва у сфері розмінування та координація ресурсів для забезпечення пріоритетності у використанні ресурсів.

У засіданні секторальної робочої групи з розмінування взяли участь представники близько трьох десятків країн-донорів та міжнародних організацій, що співпрацюють з Україною у сфері ПМД, державних органів України - міністерств економіки, оборони, внутрішніх та закордонних справ, ДСНС тощо. Співголовами засідання були міністр економіки Свириденко, координаторка системи ООН в Україні Деніз Браун, посол Японії в Україні Кунінорі Мацуда.