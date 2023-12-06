Українська Рада Бізнесу рекомендує доопрацювати законопроєкт про криміналізацію контрабанди

Українська Рада Бізнесу (УРБ) проаналізувала законопроєкт №5420 про криміналізацію контрабанди і вважає за необхідне його доопрацювання до другого читання, оскільки його положення містять значні корупційні ризики.

"Межа кримінальної відповідальності за статтею 201-3 законопроєкту необґрунтовано низька. Зокрема, пропонується притягнення до кримінальної відповідальності в разі незаконного переміщення через митний кордон товарів на суму, що перевищує 1,342 млн грн. Водночас для кваліфікації кримінального правопорушення згідно зі статтею 212 ККУ "Ухилення від сплати податків" межа кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків (якими і є митні платежі) становить 4,026 млн грн", - йдеться на сайті ради у вівторок.

Ба більше, наголосили в раді, питання митної вартості товарів часто є предметом спору між декларантом і митним органом, тому не може виступати порогом кримінальної відповідальності.

Також, на думку УРБ, ризики вбачаються у запропонованій редакції примітки до ст. 201 ККУ, яка відносить до контрабанди подання до митного органу як підставу для переміщення товарів документів, які містять неправдиві відомості про інформацію про товар та необхідні для визначення коду товару та його митної вартості відомості.

"На практиці, при декларуванні товарів, у митного органу та декларанта часто виникають спори щодо визначення митної вартості, коду товару, країни походження, ваги тощо. Більше того, пропонована редакція статті 201-3 не передбачає необхідність доказування умислу на вчинення кримінального правопорушення. Такі норми ККУ нададуть митникам можливість відкривати кримінальні провадження за будь-якої помилки або спірної ситуації", - вважають у раді.

В УРБ також звернули увагу на відсутність конкретизації в нормах законопроєкту №5420 суб'єкта кримінальної відповідальності за незаконне переміщення товарів. Наголошується, що з поточної редакції норм не зрозуміло, хто має бути обвинуваченим у скоєнні злочину - керівник підприємства, декларант, митний брокер, перевізник тощо.

У раді також повідомили, що контрабанда визначена підслідністю Бюро економічної безпеки, але БЕБ працює неефективно і потребує повного перезавантаження (законопроєкт №9080). Тому, вважають в УРБ, до "перезавантаження" БЕБ недоцільно надавати бюро повноваження з досудового розслідування нової категорії злочинів.

На необхідність доопрацювати законопроєкт №5420 також звернула увагу представниця Громадської ради при Держмитслужбі та народна депутатка Верховної Ради VIII скликання Тетяна Острікова. Вона наголосила, що законопроєкт не відповідає вказівкам Звіту Європейської комісії щодо України в рамках пакету розширення ЄС, де йдеться про необхідність криміналізації великомасштабної контрабанди та розвитку адмінможливостей митних органів для його впровадження.

Прокоментував ухвалення законопроєкту і член фракції "Голос" Ярослав Железняк. Він упевнений, що в такому вигляді законопроєкт перетворить на жах одразу роботу всіх: митниці, правоохоронців і бізнесу.

Нардеп підтримав позицію бізнесу щодо правок стосовно відтермінування пункту про товарну контрабанду, збільшення порогів великомасштабної контрабанди та надання розслідувань щодо таких порушень БЕБ.

Як повідомлялося, законопроєкт про криміналізацію контрабанди №5420 Верховна Рада схвалила в першому читанні в середині липня 2023 року. Його ухвалення є умовою виділення Україні траншу макрофінансової допомоги ЄС на EUR1,5 млрд. Очікується, що Верховна Рада розгляне його в другому читанні 8 грудня.