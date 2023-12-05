Економіка

13:27 05.12.2023

Подорожчання українських сирів спровокує хвилю імпорту після розблокування українсько-польського кордону - аналітики

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Подорожчання українських сирів спровокує хвилю імпорту після розблокування українсько-польського кордону - аналітики

Українські виробники сиру намагаються утримувати високі обсяги виробництва, що зумовлює зростання закупівельної ціни сировини молока. Це призвело до щомісячного підвищення цін на 5% з початку осені, повідомило галузеве аналітичне агентство "Інфагро".

"У таких умовах собівартість виробництва суттєво збільшується, тому сировари з початку осені фактично щомісяця збільшують ціни на 5%. Можливо, така практика і спрацювала б, якби не існували можливості імпорту, але ні, імпорт точно буде зростати, і тоді заводам уже не потрібна буде "зайва" сировина, навіть якщо вона подешевшає", - зазначають аналітики.

Наразі стрімкого зростання імпорту сирів в Україну немає через блокування українсько-польського кордону. Щойно ця проблема вирішиться, в країну одразу буде завезено досить великі обсяги польського (і не тільки) сиру, попереджають експерти.

"Виробництво сиру в останні місяці вище, ніж у довоєнному 2021 році, і це пояснюється лише тим, що імпорт поки що менший. Не виключено, що наступного року сироварам доведеться досить суттєво скорочувати випуск своєї продукції", - прогнозують в "Інфагро".

 

Теги: #ціни #виробництво #сир

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