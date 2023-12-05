Без світла в Україні 467 населених пунктів, під час ліквідації витоку газу загинули два слюсарі в Харкові - Міненерго

Через негоду та бойові дії без електропостачання залишилися 467 населених пунктів, у Харкові під час виконання робіт загинули двоє слюсарів газорозподільних мереж, повідомило Міністерство енергетики.

Як уточнюється в телеграм-каналі Міненерго у вівторок, унаслідок поганих погодних умов знеструмлений 31 населений пункт у Львівській області, решта - через обстріли й техпорушення.

Загибель слюсарів аварійно-відновлювальних робіт філії ТОВ "Газомережі" в Харкові Міненерго пояснило обвалом ґрунту під час ліквідації витоку газу на підземному розподільчому газопроводі, унаслідок чого вони опинилися під землею. Триває слідство.

"Загалом в енергосистемі застосування планових відключень та обмежень електропостачання не передбачено",- наголосили в Міненерго.