Економіка

11:12 29.09.2023

ДТЕК поставив на одну зі своїх ТЕС першу партію вугілля з Польщі

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ДТЕК поставив на одну зі своїх ТЕС першу партію вугілля з Польщі

Енергохолдинг ДТЕК поставив на одну зі своїх теплоелектростанцій перші 70 вагонів вугілля з Польщі загальним обсягом 4,2 тис. тонн із законтрактованих для імпорту на опалювальний сезон 210 тис. тонн, повідомила його пресслужба журналістам.

Як повідомлялося, кількома днями раніше виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук у коментарі "Енергореформі" зазначав, що вугілля з Польщі, яке компанія законтрактувала для постачань у вересні 2023-го - березні 2024 років, очікується найближчим часом.

Топменеджер тоді наголошував, що пальне законтрактоване для підстраховки, зокрема інших генерацій у разі потреби.

Теги: #уголь #енергетика #дтек

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