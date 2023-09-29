ДТЕК поставив на одну зі своїх ТЕС першу партію вугілля з Польщі

Енергохолдинг ДТЕК поставив на одну зі своїх теплоелектростанцій перші 70 вагонів вугілля з Польщі загальним обсягом 4,2 тис. тонн із законтрактованих для імпорту на опалювальний сезон 210 тис. тонн, повідомила його пресслужба журналістам.

Як повідомлялося, кількома днями раніше виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук у коментарі "Енергореформі" зазначав, що вугілля з Польщі, яке компанія законтрактувала для постачань у вересні 2023-го - березні 2024 років, очікується найближчим часом.

Топменеджер тоді наголошував, що пальне законтрактоване для підстраховки, зокрема інших генерацій у разі потреби.